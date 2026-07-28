Bordighera, torna il consiglio comunale: undici i punti all'ordine del giorno

Bilancio, Pef, Tari, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, mozioni, interpellanze e interrogazioni tra i punti del prossimo consiglio comunale di Bordighera in programma venerdì 31 luglio alle 9 nella sala rossa del Palazzo del Parco.

Sono, infatti, undici i punti all'ordine del giorno della prossima seduta. Si parlerà di ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2026-2027-2028; della verifica degli equilibri generali di bilancio 2026-2027-2028; dell'assestamento della sesta variazione di bilancio di previsione 2026-2027-2028; dell'approvazione del piano economico finanziario (Pef) e adempimenti conseguenti e delle tariffe della componente Tari per l'anno 2026.

Verranno, poi, affrontati l'adesione alle condizioni di servizio per il ri-affidamento ad agenzia delle entrate-riscossioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 29 luglio 2024, n. 110, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa; dell'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; dell'adesione del comune di Bordighera alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 - aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata con i poteri del consiglio comunale n.8 del 29 gennaio scorso, mediante l'inserimento di terreno comunale sito in via del Cactus e di area comunale sita in via Noaro.

Verranno illustrate mozioni, interpellanze e interrogazioni. Nello specifico, una mozione presentata dal gruppo consiliare Obiettivo Bordighera in merito al ripristino del servizio di spiaggia inclusiva; una mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia in merito alla proclamazione del lutto cittadino; due interpellanze presentate dai gruppi consiliari Obiettivo Bordighera e Fratelli d'Italia: una in merito alla chiusura del traffico in corso Italia e l'altra in merito alla disponibilità di documentazione da parte di una testa giornalistica. Un'interpellanza presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia è, invece, incentrata sui casi di impetigine al centro estivo. Infine, sbarcherà un'interrogazione presentata dai gruppi consiliari Obiettivo Bordighera e Fratelli d'Italia in merito alla viabilità e sicurezza del camminamento alla pineta.