Politiche abitative, dalla Regione Liguria 2 milioni di euro per il Fondo Affitti

Ammonta a 2 milioni di euro la dotazione che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti per le famiglie e i cittadini in condizione di fragilità economica. La misura, che registra un incremento di 200mila euro rispetto al 2025 ed è interamente sostenuta da risorse del bilancio regionale, è stata promossa dagli assessori all’Edilizia Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò a seguito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio votato dal Consiglio regionale.

I fondi verranno ripartiti nel corso del mese di agosto tra i 23 Comuni liguri individuati ad alta tensione ed elevata problematicità abitativa ai sensi della legge 431/1998, elenco che comprende i quattro capoluoghi di provincia e i centri urbani con il maggior fabbisogno del territorio.

«2 milioni di euro di fondi regionali, con un incremento di 200mila euro rispetto al 2025, sono la testimonianza del nostro massimo impegno per non lasciare indietro nessuno e dare una risposta a chi più ne ha bisogno — spiegano gli assessori Scajola e Nicolò — Abbiamo unito le forze per arrivare a questa cifra con l’obiettivo di dare un aiuto concreto a migliaia di cittadini e alle loro famiglie. Nel mese di agosto provvederemo al riparto delle risorse tra i 23 Comuni suddetti che comprendono i capoluoghi di provincia e le cittadine con maggior fabbisogno. Si tratta di una misura che guarda con attenzione alle fasce più fragili della popolazione, contribuendo a garantire un diritto fondamentale come quello alla casa. Continueremo su questa strada in un’ottica di sostegno e inclusione».