Giovani agricoltori, dalla Liguria quasi 5 milioni di euro per nuove imprese: premio fino a 35mila euro

Regione Liguria investe sul futuro dell’agricoltura e sul ricambio generazionale con il nuovo bando del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori, con una dotazione finanziaria complessiva di 4,819 milioni di euro. L’intervento è rivolto agli imprenditori agricoli con meno di 41 anni che si insediano per la prima volta come capi azienda e prevede un premio fino a 35mila euro per sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nel territorio regionale.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura ligure e dell’entroterra. Il ricambio generazionale rappresenta una delle sfide più importanti per il settore: con questo bando vogliamo sostenere concretamente chi sceglie di costruire il proprio percorso professionale in agricoltura, contribuendo a mantenere vivi i territori rurali, a valorizzare le produzioni locali e a rafforzare il presidio del territorio”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

La misura prevede un contributo base di 30mila euro, che può salire a 35mila euro per i giovani che avviano l’attività nelle aree rurali più svantaggiate dell’entroterra ligure. Per accedere al sostegno sarà necessario presentare un piano aziendale finalizzato allo sviluppo dell’attività agricola. Le domande di partecipazione potranno essere presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a partire dalle ore 10 del 16 giugno 2026 e fino alle ore 12 del 6 agosto 2026.