Sanremo 2026, i Big potrebbero salire a 30: Carlo Conti conferma la crescita del cast e rinvia l’annuncio dei partecipanti

Come prevedibile non saranno 26 le canzoni dei ‘Big’ che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Ricalcando l’edizione dello scorso anno saliranno probabilmente a 30. La conferma è arrivata da Carlo Conti, appena confermato anche direttore artistico di ‘Area Sanremo’, che era presente oggi alla presentazione di ‘Sanremo Giovani’, trasmissione che partirà martedì prossimo su Rai 2 e che, soprattutto, vedrà la sua finale al Casinò della città dei fiori, il 14 dicembre in diretta su Rai 1.

Conti ha confermato di aver pensato ad una riduzione dei cantanti sul palco dell’Ariston ma, anche per l’edizione 2026 sarà difficile, vista la qualità delle canzoni che sta valutando. Conti ha anche evidenziando che, nella sua volontà, c’era l’intenzione di comunicare i partecipanti alla kermesse canora di febbraio il prossimo 23 novembre ma, proprio per la possibilità di aumentare il numero delle canzoni, si dovrebbe andare al 30.

Sanremo Giovani prevede quattro puntate eliminatorie, in trasmissione ogni martedì fino al 2 dicembre, con sfide dirette tra tre coppie di artisti. I dodici semifinalisti si affronteranno poi il 9 dicembre, sempre con lo stesso meccanismo. Al timone, nella Sala A di Via Asiago a Roma, il podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. A giudicare le esibizioni sarà la Commissione musicale guidata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, entrambi giurati fuori onda, affiancati da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

I sei giovani artisti che supereranno la selezione accederanno alla finalissima “Sarà Sanremo”, in programma il 14 dicembre al Teatro del Casinò. Da qui usciranno i due nomi che conquisteranno il pass per il Festival di Sanremo 2026, insieme ai due vincitori provenienti da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione musicale. Il programma sarà trasmesso anche su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. Tra i 24 selezionati prevale il Lazio, che schiera ben sette artisti. Seguono Lombardia e Campania con tre rappresentanti ciascuna, mentre Emilia-Romagna e la nostra Liguria portano in gara due talenti a testa. I liguri in gara sono Amsi con 'Pizza americana' ed Eyeline con 'Finchè dura'. Presenti anche due giovani promesse dall’estero, una dal Mali e una dall’Albania. Considerando le macro-aree geografiche, il Nord è in testa con otto partecipanti. Sotto la gallery di 'Sanremo Giovani' dello scorso anno la lista completa scaricabile.