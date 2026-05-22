Ventimiglia, aperte le iscrizioni per la scuola di vela, nella città di confine torna anche il Vela Day

Aperte le iscrizioni per la scuola vela a Ventimiglia e torna il “Vela Day”, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti e n questo caso il Circolo Velico Ventimigliese e lo Yacht Club Cala del Forte.

Il programma prevede due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela. Un primo passo per scoprire il nostro bellissimo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso

Appuntamento, sabato 30 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, al Porto Cala del Forte, presso la sede dello Yacht Club. Domenica 31 maggio, invece, l’iniziativa si terrà sempre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, zona Nervia (Lungomare Varaldo), presso la sede del Circolo Velico.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni per la scuola vela per bambini, ragazzi (dai 6 anni) e adulti. I bambini e i ragazzi potranno imparare a conoscere (o migliorare) il bellissimo sport della vela, giocando e divertendosi presso la base nautica del Circolo Velico Ventimigliese zona Nervia. Gli adulti, oltre ai corsi sulle derive presso il Circolo Velico Ventimigliese, potranno frequentare i corsi su imbarcazioni monotipo cabinate del tipo J24 presso lo Yacht Club Cala del Forte al Porto.