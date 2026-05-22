“Sport sano, andrai lontano”: domenica prossima torna la corsa benefica del liceo Aprosio per la ricerca

Per il terzo anno consecutivo torna “Sport sano, andrai lontano”, l’iniziativa sportiva e benefica organizzata dal liceo Aprosio di Ventimiglia in collaborazione con il Lion Club Ufficiali d’Italia di Sanremo e il Leo Club Ventimiglia-Bordighera e Valli, con il patrocinio dei Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia al Mare e Bordighera. L’appuntamento è fissato per domenica prossima, con partenza alle 9.30 dal liceo Aprosio e arrivo nello stesso punto. Il ritrovo per le iscrizioni è invece previsto alle 8.30. La quota di partecipazione sarà di 10 euro e l’intero ricavato verrà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica Onlus.

La manifestazione sarà una corsa non competitiva, anche se è prevista la partecipazione di numerosi atleti locali. Il vero obiettivo dell’evento resta infatti quello di sostenere concretamente la ricerca contro la fibrosi cistica, malattia ancora oggi non completamente sconfitta. Saranno disponibili due percorsi: uno da 5 chilometri, pensato per famiglie e per chi desidera affrontare un allenamento più leggero, e uno da 10 chilometri dedicato ai podisti più allenati. Per il percorso breve il giro di boa sarà nei pressi di Rattaconigli, mentre chi sceglierà la distanza più lunga raggiungerà la zona della discoteca Kursaal prima del ritorno.

L’intera corsa si svilupperà lungo il lungomare attraversando i territori di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia al Mare e Bordighera. Fondamentale anche il contributo degli studenti del liceo Aprosio, che saranno impegnati nell’organizzazione dell’evento come assistenti lungo il percorso, nelle iscrizioni e nel servizio di cronometraggio.