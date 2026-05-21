Taggia presenta il calendario di giugno: tra cultura, spettacoli e fiere il via ufficiale alla stagione estiva 2026

Il Comune di Taggia scalda i motori in vista della vicina stagione estiva. È stato presentato il calendario degli eventi che arricchiranno il mese di giugno, un antipasto che ci accompagnerà verso i mesi di luglio e agosto, protagonisti nell’offerta estiva del comune costiero.

Tra gli eventi principali la “Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia”, un gradito ritorno in programma sabato 20 giugno alle 21.00 in piazza Farini. Per l’occasione il Teatro dell’Albero porterà in scena la piece teatrale “Odi et Amo. L’amore al tempo degli Dei”.

Spazio poi alle manifestazioni commerciali con le fiere promozionali Negozi Città Viva (domenica 21 giugno in via Queirolo dalle 9.00 alle 19.00) a cura del Civ di Via “Il Piano”; la Fiera dell’Antiquariato e del Piccolo Collezionismo (domenica 21 giugno all’ex Mercato Coperto di Taggia dalle 8.00 alle 19.00) e Artigianato Sotto le Stelle (giovedì 25 giugno sul lungomare dalle 15.00 alle 24.00), quest’ultime a cura dell’associazione Arte & Party.

L’offerta di giugno partirà con la prima edizione della manifestazione “Polso d’Acciaio” a cura del Moto Club Valle Argentina. L’Adventure Touring Discovery porterà i partecipanti alla scoperta del nostro territorio, sabato 6 giugno, partenza da piazza Cavour alle 7.00 e rientro intorno alle 10.00.

Il mese sarà poi caratterizzato dal saggio di fine anno “Corde e Ance in Concerto” (Piazza Ss. Trinità – venerdì 12 giugno alle 21.15) con le esibizioni di giovani pianisti e fisarmonicisti a cura del Maestro Gianni Martini; il saggio di fine anno della scuola secondaria di primo grado G. Ruffini di Taggia che porterà in scena “Mamma Mia!” (Anfiteatro del Castello – domenica 14 giugno alle 21.00); e il saggio di fine anno dell’associazione culturale e musicale Doremusica (Piazza Tiziano Chierotti – domenica 25 giugno alle 21.00).

Il 13 giugno dalle 17.30 alle 23.00 spazio agli atleti del Judo Club Sakura per la loro esibizione sportiva che si terrà in piazza Tiziano Chierotti. Mentre il giorno seguente, domenica 14 giugno, l’associazione La Luna e i Suoi Raggi proporrà “Made in Taggia e Dintorni”, dalle 9.00 alle 22.00 in piazza Cavour e piazza Ss. Trinità.

Barbara Dumarte, assessore al Turismo e alla Manifestazioni, dichiara: “Inauguriamo così la stagione estiva e balneare. In attesa di svelare gli eventi di luglio e agosto ringrazio i consiglieri Chiara Cerri, delega al Commercio e alla Cultura, e Giancarlo Ceresola, delega allo Sport, oltre a tutti i dipendenti degli uffici Turismo e Commercio del Comune, per la collaborazione e il lavoro di pianificazione svolto nei mesi precedenti.”

“Il ritorno della Bandiera Blu sulle spiagge di Arma è sicuramente un buon auspicio per questa estate 2026 che sarà ricca di eventi, intrattenimento, musica e spettacoli,” conclude l’assessore Dumarte.



