Grandi Regate Internazionali, al via a Sanremo il weekend di “Vela & Sapori” tra mare, tradizione e gusto (Foto e Video)

È ufficialmente iniziato oggi a Sanremo il weekend delle Grandi Regate Internazionali 2026, la manifestazione organizzata dallo Yacht Club Sanremo insieme a Federazione Italiana Vela, Comitato Internazionale del Mediterraneo e Associazione Italiana Vele d’Epoca, che fino a sabato trasformerà il Porto Vecchio in un grande palcoscenico dedicato alla vela classica e d’epoca.

Questa mattina il programma è entrato nel vivo con il briefing tecnico degli skipper, ospitato nella tensostruttura allestita in piazzale Vesco, alla presenza dei partecipanti, degli organizzatori e degli equipaggi arrivati da tutta Italia e dall’estero. Un momento molto partecipato che ha dato ufficialmente il via alle regate in mare e agli eventi collaterali della rassegna. Sono circa quaranta le imbarcazioni storiche e classiche presenti per la seconda edizione dell’evento, impreziosita quest’anno dal Raduno Sangermani, dedicato ai 130 anni dello storico cantiere ligure fondato nel 1896. Proprio ai Cantieri Sangermani è dedicata una mostra tematica visitabile negli spazi esterni della manifestazione, pensata come un viaggio nella storia della nautica italiana attraverso fotografie, progetti, materiali e testimonianze.

Tra le imbarcazioni più attese figurano i Sangermani Eugenia V, Sandra, Huna II, Paulena, Chin Blu III, le Big Boat Masa Yume e Julie Mother, oltre allo yacht a motore in stile anni Trenta Secondo Pensiero. Grande curiosità anche per la presenza delle barche della Marina Militare, come lo yawl Sangermani Artica II, che celebra i 70 anni dal varo, lo Sparkman & Stephens Penelope e lo sloop Tarantella. Spazio anche alla tradizione culinaria con la quattordicesima edizione di “Vela & Sapori”, il contest gastronomico che vedrà gli equipaggi preparare piatti direttamente durante la regata, successivamente giudicati da una giuria a terra. Il punteggio ottenuto contribuirà alla classifica finale della manifestazione.

A raccontare lo spirito dell’evento è stato il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli, intervistato oggi a margine dell’apertura della manifestazione: “Questa edizione delle Grandi Regate Internazionali sta avendo molto successo, molta partecipazione non solo come equipaggi e barche, ma anche come partecipazione della città che ci sta seguendo molto”. Il presidente ha poi sottolineato il forte legame tra mare e gastronomia che caratterizza la manifestazione: “Il discorso è nato così perché la vela e i sapori sono un punto fondamentale della nostra provincia. L’idea era nata dal fatto che oggi quando vai a fare regate si usano le barrette, mentre negli anni Sessanta e Settanta non esistevano e a bordo c’era sempre qualcuno addetto a cucinare. Abbiamo quindi ripreso questa iniziativa dicendo: facciamo cucinare un membro dell’equipaggio, il piatto verrà portato alla giuria e ci sarà un vincitore il cui punteggio verrà sommato al risultato della regata”.

Zaoli ha anche evidenziato il valore della location scelta per gli eventi a terra: “Siamo in piazzale Vesco sotto una tensostruttura allestita appositamente che ospiterà tutti gli eventi, a parte quelli in mare ovviamente. Questa è anche una dimostrazione che volevo dare: questa è una piazza che non bisogna toccarla, bisogna metterla veramente in ordine e usarla solamente per manifestazioni di qualsiasi tipo. Piazzale Vesco è una piazza della città, una piazza che deve essere usata per la vicinanza della nostra città al mare”. Un passaggio anche sul progetto di restyling del porto cittadino: “È stato modificato, ci sono ancora alcuni aspetti che penso possano essere migliorati e noi possiamo dare il nostro contributo. Il mare è Sanremo, Sanremo è il mare: vela e canottaggio fanno parte della nostra identità”. Infine uno sguardo alle attività estive dello Yacht Club e ai giovani: “Abbiamo impostato questo discorso che i bambini di Sanremo non pagano la scuola vela e dunque vogliamo portarne tanti, far conoscere loro la nostra palestra naturale del mare e ci stiamo lavorando tanto”.

Il programma proseguirà domani con la seconda prova in mare e con la gara culinaria di Vela & Sapori, mentre sabato si disputerà l’ultima regata seguita dalla cena equipaggi e dalla cerimonia di premiazione allo Yacht Club Sanremo.