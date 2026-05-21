Sanremo, il Club Tenco ospita la seconda compilation “live” della rassegna Zazzazazzaz

L’etichetta discografica sanremese “Mellophonium Multimedia” è lieta di annunciare l’uscita di un nuovo disco: la compilation intitolata “…altri 15 anni di Zazzarazzaz!”, che segue a distanza di ben 19 anni il vol. 1 intitolato “10 anni di Zazzarazzaz!”. Si tratta di una raccolta di brani live dal 2009 al 2024, l’anno in cui si è celebrata la venticinquesima edizione del Festival della canzone jazzata di Sanremo ideato e diretto da Freddy Colt.

Il CD comprende 18 brani registrati live a Sanremo da personalità dello spettacolo come Stefano Bollani, Lino Patruno, Federico Stragà. Flavio Oreglio, Lorenzo Hengeller, Franco Boggero, Gilson Silveira, Andrea Dulbecco, Felice Reggio, Antonio Marangolo, Lorenzo Piccone la Bandakadabra, gruppi come Le voci di corridoio, Le Signorine, l’orchestra stabile “Swing Kids” e una testimonianza vocale di Jula de Palma.

Tutti gli artisti si producono in omaggi a grandi figure della canzone italiana “jazzata” tra cui Alberto Rabagliati, Bruno Martino, Fred Bongusto, Lelio Luttazzi, Bruno Canfora, Joe Sentieri. L’accurata grafica del disco è dovuta all’art director Paolo La Cola.

Il ventitreesimo disco è realizzato dallo staff della Mellophonium Multimedia è dedicato alla memoria del dottor Gastone Lombardi, medico sanremese e grande appassionato di musica, nonché primo Segretario del Clab Tenco al fianco di Amilcare Rambaldi. Si è voluta poi aggiungere una dedica ad Amedeo Grisi, il cantautore sanremese prematuramente scomparso nel 2022 a soli 49 anni. Nel CD è inclusa una sua interpretazione di una canzone di Joe Sentieri registrata dal vivo nell’edizione 2017 della rassegna.

La presentazione di questo nuovo “prodotto” culturale made in Sanremo avverrà sabato 23 maggio 2026, alle ore 18, nell’ambito della rassegna “Venticinque note” a cura del Club Tenco, presso lo spazio “Amilcare Rambaldi”, la sede del Club con accesso dal Lungomare Italo Calvino.

Interverranno l’editore e produttore Freddy Colt, il “label manager” Francesco Giorgi, nella duplice vesti di violinista e responsabile dell’etichetta, l’ingegnere del suono curatore del mastering Stefano De Luca e il maestro Francesco Cardillo al pianoforte. I vari ospiti illustreranno il progetto discografico da diversi punti di vista: l’idea, la storia di Zazzarazzaz, gli aspetti musicali e quelli tecnici che hanno portato alla realizzazione di questo nuovo documento sonoro che si iscrive nella variegata storia musicale della città.

L’ingresso è libero.