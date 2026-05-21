Le Vele Alassio 2026: qui ricomincia l'estate!

L’attesa è finita: ad Alassio prende finalmente il via la stagione estiva 2026 del celebre Club, pronta a inaugurare un’estate all’insegna di musica, eleganza e grandi emozioni.



Venerdì 29 maggio — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte venerdì dalle ore 23:00 con Mamacita, il format che sta facendo scatenare tutta Italia — e non solo — al ritmo di Reggaeton, Hip Hop,

Trap e Urban. Una notte esplosiva tutta da vivere, dove l’energia prende il controllo e la musica diventa protagonista assoluta. Un evento iconico che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una dancefloor calda, intensa e travolgente, capace di far ballare fino all’ultimo beat.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 30 maggio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sera il locale simbolo della nightlife della Riviera ospiterà Stylhertz, l’evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. In consolle, per la prima volta insieme, i nostri due regular guest principali che ci accompagneranno per tutta la stagione: Giovanni Ursoleo e Judici, protagonisti di dj set capaci di far ballare i dancefloor più esclusivi del panorama italiano. “Where Music Meets Style” sarà il filo conduttore dell’opening: un concept che celebra l’incontro tra musica, fashion e intrattenimento in una delle location più iconiche della Riviera ligure.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Lunedì 1° giugno — ore 23:00 — FEELINGS

In occasione del ponte della Festa della Repubblica Italiana, lunedì 1° giugno dalle ore 23:00 andrà in scena la seconda anteprima d’estate di Feelings, il party che promette vibrazioni coinvolgenti e sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle torna a Feelings, direttamente dai più prestigiosi club internazionali, il DJ francese Lazare, affiancato dalla DJ Khenya, nata a Cuba e residente a Ibiza, e dalla colonna portante del format, Francis Key. Un mix di energia internazionale e talento consolidato per inaugurare una nuova stagione di emozioni.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



L’opening della summer season di Le Vele Alassio si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate, capace di richiamare pubblico da tutta la Riviera e non solo. Un evento pensato per chi ama vivere la notte tra eleganza, divertimento e la migliore selezione musicale del momento.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 29th May 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday, 29th May 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-29th-may-2026/231282/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz Opening Summer Season 2026 -

Saturday, 30th May 2026



Where music meets style!



Saturday, 30th May 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



We Are Back!



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ

Opening Summer Season 2026





LINE UP

Giovanni Ursoleo

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-opening-summer-season-2026-saturday-30th-may-2026-1/229892/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Monday, 1st June 2026



Come to Feel the Rhythm!



Monday, 1st June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Season Preview

Part 2





LINE UP

Lazare

Khenya

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-monday-1st-june-2026/231454/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

