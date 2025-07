Aurelia Bis a Sanremo: confronto positivo al Mit tra Comune di Sanremo e Anas, Mager e Rixi al tavolo (Foto e Video)

Si è svolto questa mattina, presso l’ufficio del vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, un incontro istituzionale dedicato all’avanzamento del progetto per il nuovo tratto dell’Aurelia Bis a Sanremo. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore comunale alle Infrastrutture Massimo Donzella e i tecnici di Anas impegnati nella pianificazione e nella definizione degli aspetti progettuali e operativi dell’intervento.

Il confronto ha consentito di fare il punto sull’iter tecnico-amministrativo e di condividere le priorità strategiche per il territorio. In particolare, si è ribadita la comune volontà di accelerare le procedure e di garantire, nei tempi più rapidi possibili, l’avvio delle fasi realizzative. L’obiettivo è rispondere concretamente alle esigenze di mobilità e sicurezza della cittadinanza e sostenere lo sviluppo infrastrutturale dell’intero comprensorio.

“E’ stato un incontro molto proficuo. Ringraziamo il viceministro Edoardo Rixi, i suoi uffici e l’Anas, presente con dirigenti e tecnici, che si è dichiarata disponibile sin da subito ad approfondire alcuni aspetti su un’infrastruttura strategica per la città di Sanremo. L’obiettivo è quello di conferire un’accelerata al progetto, alla luce dei rilievi indicati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L’Anas, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nonché le istanze pervenute dal territorio, è all’opera per concretizzare una proposta migliorativa che dovrà tenere conto, in termini di completamento, anche della necessità dello svincolo di San Martino, che abbiamo ricordato ancora questa mattina. Successivamente, nel corso della conferenza dei servizi, sarà possibile apportare ulteriori migliorie. Come amministrazione comunale continueremo a lavorare perché si possa arrivare, prima possibile, alla fase attuativa di un'opera strategica per la città e il suo futuro sviluppo”, fanno sapere il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Tutte le parti hanno espresso soddisfazione per il clima di collaborazione istituzionale e hanno confermato l’impegno a lavorare in stretta sinergia, con l’intento di superare le criticità e dare finalmente concretezza a un’opera attesa da tempo e strategica per il ponente ligure. Il Ministero delle Infrastrutture conferma la volontà di procedere con determinazione verso la realizzazione dell'opera, valorizzando il dialogo col territorio e il confronto costante con le realtà locali.