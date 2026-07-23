Questo weekend la Valle Stura si vive dal fiume: rafting, natura ed emozioni allo Stura River Village

Lasciarsi trasportare dalla corrente, affrontare insieme le rapide e scoprire la Valle Stura da una prospettiva completamente nuova: questo fine settimana lo *Stura River Village – Rafting* invita residenti e visitatori a vivere un’esperienza capace di unire avventura, natura e condivisione.

Le discese in rafting si svolgono sul fiume Stura con l’accompagnamento di guide esperte e hanno una durata complessiva di circa due ore. Non è necessaria alcuna esperienza precedente: è richiesto soltanto un minimo di acquaticità e la voglia di mettersi in gioco.

Lo Stura River Village fornisce tutta l’attrezzatura tecnica necessaria, compresi gommone, pagaia, casco, salvagente, muta, giacca d’acqua e calzari in neoprene. Prima della partenza, le guide illustrano le tecniche fondamentali e le regole di sicurezza, accompagnando il gruppo per tutta la discesa.

Il rafting non è soltanto sport: è collaborazione, fiducia e divertimento. Sul gommone ogni partecipante diventa parte della squadra e ogni rapida si trasforma in un ricordo da condividere.

L’esperienza è ideale per:

- coppie e gruppi di amici;

- famiglie in cerca di un’attività diversa;

- turisti che desiderano scoprire la Valle Stura;

- residenti che vogliono vivere il territorio con occhi nuovi;

- chi cerca una pausa autentica dalla routine quotidiana.

Le prenotazioni per *sabato 25 e domenica 26 luglio 2026* sono aperte. La disponibilità è limitata e gli orari saranno assegnati in base alla composizione dei gruppi.

## Prenotazioni dirette

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere tramite WhatsApp al:

*338 101 1194*

Lo staff aiuterà ogni partecipante a scegliere l’orario più adatto e fornirà tutte le indicazioni necessarie per prepararsi all’esperienza.

*Questo weekend non limitarti a guardare la natura: entra nel fiume e vivila.*

*Stura River Village – Rafting*

Gaiola, Valle Stura – Cuneo

Telefono e WhatsApp: *338 101 1194*