Palco d'Autore e Gourmet: Nicola Perullo a Ceriale presenta il libro "Contro i cuochi. Per amore della cucina"

Prosegue il Ceriale Summer Festival con un nuovo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet", la rassegna che intreccia cultura, gastronomia e divulgazione. Domenica 19 luglio alle 21,30 in piazza della Vittoria, protagonista sarà Nicola Perullo, rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che presenterà il suo ultimo libro "Contro i cuochi. Per amore della cucina" (Topic, 2026). Omaggio a Carlin Petrini.

A condurre la serata e dialogare con l'autore sarà Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva.

Nel volume, Perullo affronta con uno stile diretto e provocatorio il dibattito sul presente e sul futuro dell'alta cucina. Attraverso un vero e proprio pamphlet, il filosofo invita a riflettere sul momento che sta vivendo la ristorazione d'eccellenza, ponendo interrogativi sul ruolo degli chef e sulla capacità di innovare un settore che ha sempre rappresentato un laboratorio di ricerca e creatività. Più che una critica, il libro è un appassionato invito a riscoprire il valore autentico della cucina, in un ideale omaggio al pensiero di Carlin Petrini.

Nicola Perullo, filosofo e saggista, è professore ordinario di Estetica e dal 2024 rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Considerato tra i principali studiosi italiani del rapporto tra filosofia, cibo, gusto ed estetica, è autore di numerosi saggi tradotti anche all'estero e punto di riferimento internazionale negli studi sulla cultura gastronomica contemporanea.

L'incontro rientra nel programma di "Palco d'Autore e Gourmet", la rassegna nata dall'evoluzione di "Palco Gourmet", che affianca agli eventi dedicati all'enogastronomia appuntamenti con scrittori, divulgatori e protagonisti della cultura, dell'attualità e della sostenibilità. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale, la Biblioteca Civica "Agostino Sasso" e si inserisce nel percorso di valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte sviluppato insieme all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tutti gli incontri della rassegna saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook VisitCeriale, consentendo di seguire gli appuntamenti anche a distanza.

«Palco d'Autore e Gourmet continua a proporre ospiti di assoluto rilievo, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento su temi di grande attualità - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Con Nicola Perullo si parlerà di cucina, cultura, sostenibilità e del valore che il cibo assume come espressione di identità e di pensiero. Siamo orgogliosi di poter ospitare a Ceriale una delle voci più autorevoli del panorama gastronomico e filosofico italiano».