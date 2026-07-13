Alassio, "Musica sotto le Stelle" prosegue con un omaggio a Ennio Morricone in Piazza Partigiani

"Musica sotto le Stelle", la rassegna del giovedì sera inserita nel programma estivo promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica.

Giovedì 16 luglio, alle ore 21.30, Piazza Partigiani farà da cornice a "C'era una volta… Ennio – Vita e musica di Ennio Morricone". Lo spettacolo, ideato e diretto da Giulia Isnardi e Diego Trivellini e realizzato a cura dell'Associazione Culturale Governo Ombra APS, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la vita e l'opera di Morricone, in un intenso omaggio al Maestro che ha segnato la storia della musica per il cinema e non solo.

Sul palco Diego Trivellini darà prova del suo talento con una speciale fisarmonica capace di riprodurre le sonorità di una grande orchestra sinfonica, offrendo al pubblico una splendida esperienza musicale. Ad arricchire lo spettacolo saranno il soprano Kateryna Makhnyk, il corpo di ballo Pro Art Studio Danza di Albenga e Savona e l'interpretazione di Mario Mesiano, che darà voce al Maestro Ennio Morricone. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione di Massimo Cardinaletti.

Il programma costantemente aggiornato degli eventi e delle iniziative che si svolgono ad Alassio è consultabile nella sezione Eventi del portale turistico della città www.visitalassio.com.

LINK: https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi.

Accesso libero.