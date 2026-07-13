Cassano Magnago porta fortuna alla Giovane Orchestra Note Libere: sette podi e un Premio Assoluto per i talenti del Ponente

La Giovane Orchestra Note Libere torna da Cassano Magnago, in provincia di Varese, con un bottino di assoluto prestigio. La delegazione del Ponente ligure ha infatti conquistato sette podi nell'ambito del concorso musicale, confermando ancora una volta la qualità del percorso didattico promosso dall'Associazione Note Libere. I giovani musicisti si sono distinti in tutte le categorie nelle quali erano impegnati, convincendo la giuria grazie a un livello tecnico di alto profilo e a una maturità interpretativa che ha permesso loro di ottenere punteggi di grande rilievo.

A guidare il gruppo è stato Umberto Bianchi, primo classificato assoluto nella categoria F di violino con 98/100, risultato che gli è valso il 1° Premio Assoluto. Primo premio anche per Aron Trecarichi Scavuzzo, nella categoria E di violino con 95/100, e per Valentina Caso, protagonista nella categoria D di pianoforte con lo stesso punteggio. Ottime prestazioni anche per Dennis Tavanti, secondo nella categoria F di violino con 94/100, e Isabel Baran, seconda nella categoria A di violino con 91/100.

A completare il medagliere della spedizione di Note Libere sono stati Giosuè Bruccoleri, terzo classificato nella categoria D di violino con 87/100, e Luna Maffè, terza nella categoria E di viola con 86/100. Un bilancio che testimonia il valore del lavoro svolto durante l'anno e la crescita costante dei giovani interpreti, premiati per l'impegno e la dedizione dimostrati nello studio del proprio strumento.

La pioggia di riconoscimenti ottenuta a Cassano Magnago rappresenta un'ulteriore conferma dell'eccellenza del progetto formativo portato avanti dall'Associazione Note Libere. Un risultato che premia non solo il talento dei ragazzi, ma anche il lavoro dei loro insegnanti, il professor Fabrizio Ragazzi, docente di violino, e la professoressa Cristina Orvieto, docente di pianoforte, protagonisti di un percorso didattico che continua a portare il nome del Ponente ligure ai vertici delle competizioni musicali nazionali.