Riva Ligure, debutto all'aperto da tutto esaurito per "Benvenuta Memole": grande successo per 'Gli SpacciAttori sogni'

È stata una scommessa vinta quella di portare "Benvenuta Memole" all'aperto per la prima volta. La commedia, infatti, è stata rappresentata a Riva Ligure in una cornice insolita rispetto al teatro e ha fatto registrare un grande successo di pubblico, con tutti i posti disponibili esauriti. Un risultato che conferma il gradimento per lo spettacolo e per la compagnia Gli SpacciAttori sogni, realtà di Bordighera che riunisce interpreti provenienti da diverse località della provincia di Imperia. L'evento è stato inserito nel Calendario manifestazioni del Comune grazie al sostegno del vicesindaco Francesco Benza.

L'opera porta la firma di Maura Polito, autrice del testo e regista dello spettacolo, affiancata dalla supervisione di Silvia Villa. Sul palco si sono alternati gli stessi Maura Polito, Emanuele Arduino, Luciano De Stefanis, Matteo Cassini, Monica Giannini, Fabio Vicari, Maria Pina Rebaudo, Giuseppe Socratini, Emilia Serpico e Graziella Tufo, dando vita a una rappresentazione che ha coinvolto e divertito il numeroso pubblico presente. Il successo della serata rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla compagnia e per una proposta culturale capace di attirare spettatori di tutte le età.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto a Riva Ligure, "Benvenuta Memole" tornerà presto in scena con due nuovi appuntamenti estivi, sempre all'aperto e a ingresso gratuito. La commedia sarà infatti proposta il 29 agosto a Ceriana e il 30 agosto al Castello di Taggia, offrendo ad altri spettatori la possibilità di assistere a uno spettacolo che, fin dal suo debutto all'aperto, ha dimostrato di saper conquistare il pubblico con entusiasmo e partecipazione.