Sanremo, 'Flotilla, un ponte tra l'Europa e la Palestina': confronto pubblico dei Giovani Democratici a Bussana

I Giovani Democratici della provincia di Imperia organizzano l’incontro “Flotilla, un ponte tra l’Europa e la Palestina”, in programma domenica 12 luglio alle ore 18.30 presso la Festa de l’Unità di Bussana, in Piazza G. Chiappe a Sanremo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e confronto sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, sul ruolo della società civile e sulle responsabilità dell’Unione europea e della comunità internazionale di fronte al conflitto.

A moderare il dibattito sarà Joele Corigliano, membro del Bureau degli Young European Socialists per i Giovani Democratici nazionale.

Interverranno l’on. Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, Maria Elena Delia, portavoce di Flotilla in Italia, Paolo Romano, consigliere regionale del Partito Democratico della Lombardia e testimone diretto, a bordo della nave Karma, della spedizione umanitaria della Global SUMUD Flotilla. A fare gli onori di casa Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico della Liguria ed Eleonora Lintas, Segretaria dei Giovani Democratici della Liguria.

«In un momento in cui il dibattito pubblico è spesso polarizzato e semplificato, crediamo sia fondamentale creare occasioni di confronto aperto e informato su una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo. Parlare di pace, diritto internazionale, tutela dei civili e ruolo dell’Europa significa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le giovani generazioni», dichiarano i Giovani Democratici della provincia di Imperia.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per ascoltare esperienze, analisi e proposte da parte di rappresentanti delle istituzioni e della società civile impegnati sul tema.

Appuntamento domenica 12 luglio alle ore 18.30 presso la Festa de l’Unità di Bussana, in Piazza G. Chiappe a Sanremo.



