San Romolo, il "Cinema sul prato" fa ancora centro: grande partecipazione anche per il secondo appuntamento estivo

Ancora una serata all'insegna della partecipazione e della convivialità sul prato della chiesa di San Romolo, dove il secondo appuntamento della rassegna "Cinema sul prato", organizzata dall'associazione Amici di San Romolo, ha richiamato un folto pubblico di residenti, famiglie e villeggianti. L'iniziativa, nata per offrire momenti di aggregazione e intrattenimento nel cuore della frazione durante la stagione estiva, conferma così il gradimento già registrato in occasione della prima proiezione dello scorso 27 giugno. Un nuovo successo che premia il lavoro dei volontari dell'associazione e la scelta di proporre il fascino del cinema all'aperto in una delle cornici più suggestive dell'entroterra matuziano.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Sanremo e realizzata in collaborazione con il Cinema Ariston, prevede tre serate gratuite dedicate al grande schermo, con ingresso libero e offerta facoltativa. Un format pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, invitando gli spettatori a vivere il cinema sotto le stelle portando con sé una coperta o una sedia pieghevole, trasformando il prato della chiesa in una sala cinematografica a cielo aperto. L'iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi della città, valorizzando al tempo stesso una delle località più amate dell'entroterra sanremese.

L'ultimo appuntamento della manifestazione è già fissato per venerdì 29 agosto, quando sul prato della chiesa sarà proiettato "Super Mario Bros - Il Film", pellicola pensata per coinvolgere soprattutto bambini e famiglie, ma capace di conquistare anche il pubblico adulto. Gli organizzatori confidano in una partecipazione altrettanto numerosa per chiudere nel migliore dei modi una rassegna che, anche quest'anno, sta dimostrando come iniziative semplici ma ben organizzate possano diventare un importante momento di incontro, socializzazione e valorizzazione del territorio.