Premio Vermentino, la Liguria conquista il primo posto con la "Vigna del Poggio" (Foto e video)

Per la prima volta da quando il Premio Vermentino di Diano Castello ha assunto carattere nazionale, nel 2020, il riconoscimento assoluto va a un'etichetta ligure. A scrivere una pagina storica della manifestazione è il "Vigna del Poggio" 2024 dell'azienda Luca Calvini di Sanremo, proclamato ieri vincitore della 33ª edizione del concorso al Teatro Concordia davanti a produttori, istituzioni e appassionati.

Le interviste

Un risultato che premia il lavoro della viticoltura locale in un'edizione particolarmente impegnativa, con 126 etichette provenienti da sette regioni italiane. Alle spalle del vincitore si sono classificate due etichette sarde: al secondo posto Auralis 2025 della Cantina delle Vigne Piero Mancini di Olbia, mentre il terzo gradino del podio è andato a Sole di Sardegna 2025 della cantina Montespada di Trinità d'Agultu (Sassari).

"La selezione è stata difficile non tanto per il numero delle etichette, quanto per l'annata - spiega il presidente della giuria, Paolo Massobrio - il 2024 non ci ha dato le soddisfazioni delle annate precedenti. Per questo chi è riuscito a vincere con un Vermentino 2024 è stato veramente bravo".

Tra i premi di categoria, il riconoscimento come miglior Vermentino della Liguria di Levante è stato assegnato a Sarticola 2025 delle Cantine Federici Baia del Sole di Luni (La Spezia). Il primo classificato della Toscana è Sensuale 2025 della Famiglia Sabina di Massa, mentre per le altre regioni il premio è andato a Umbria IGP 2025 della cantina Murogrosso di Favro di Terni. Il premio della giuria popolare è stato conquistato da Apricus Poggio dei Gorleri 2025 di San Steva Tenute MFR di Santo Stefano al Mare.

Due le menzioni speciali nella categoria "Particolari produzioni": Terre Grigie 2025 della cantina Roccavinealis di Roccavignale (Savona) e Zephirum 2025 della cantina Madala di Modolo (Oristano), che si è aggiudicata anche il premio per l'estetica dell'etichetta, offerto da Mediterranea Cosmetics.

Positivi anche i risultati delle aziende del Ponente ligure, con numerose cantine ai vertici della graduatoria, tra cui Peq Agri (Andora), Colle Sereno (Pieve di Teco), Beronà (Diano Arentino), Enrico Dario e Biovio (Albenga), Durin (Ortovero), Balin (Diano Castello), Torre Pernice (Albenga), Casina Nirasca e Tenuta Maffone (Pieve di Teco), Viticoltori Ingauni (Ortovero), Fontanacota e Lorenzo Ramò (Pornassio), Mauro Zino (Dolceacqua) e Mammoliti (Ceriana).

L'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana sottolinea come "il Vermentino sia il vino più rappresentativo del Mediterraneo. Sapere che negli anni la Liguria ha scalato la classifica è importante: siamo cresciuti sul piano qualitativo grazie alla caparbietà, agli investimenti e al lavoro dei nostri produttori". "Diano Castello, insieme a tutto il Golfo Dianese -ricorda l'assessore regionale Marco Scajola-, è al centro di politiche di recupero e valorizzazione del territorio, con sinergie tra paesaggio, tutela ambientale, riqualificazione e promozione di un prodotto straordinario come il Vermentino".

Per il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, "questo premio è ormai un appuntamento consolidato che dà visibilità a Diano Castello e contribuisce a rafforzare la rete nazionale del Vermentino". Soddisfatto anche il sindaco Romano Damonte: "Abbiamo visto un pubblico numeroso e tanti produttori, sempre più convinti dell'importanza di questo premio, che continua a crescere anno dopo anno".

Ospite della manifestazione è l'Ovada Docg, rappresentata dall'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada e dal Consorzio di tutela. Dal Piemonte è arrivata anche la delegazione del Comune di Neive, gemellato con Diano Castello. Il programma del Premio Vermentino prosegue oggi, domenica 12 luglio, con l'esposizione di tutte le etichette in concorso, le degustazioni curate da AIS e FISAR, il mercatino a chilometro zero, il laboratorio "Art & Wine" e gli altri appuntamenti dedicati alla promozione del vino e del territorio.

Il Premio Vermentino, promosso dal Comune di Diano Castello, si avvale della partecipazione di Regione Liguria e Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, del patrocinio di Ministero dell’Agricoltura, della Provincia di Imperia, dell’Associazione Nazionale Borghi più belli d’Italia e dell’Associazione Paesi della Bandiera Arancione. Sono sponsor dell’evento Basko, Banca d’Alba e BricoIo. L’organizzazione è curata dall’agenzia Immedia.