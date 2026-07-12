Arma di Taggia, grande partecipazione per il debutto di AltreMenti: una serata dedicata all'inclusione e al confronto

Una sala gremita fino alle scale, nonostante il caldo estivo, ha accolto la serata inaugurale di AltreMenti, la nuova associazione culturale nata ad Arma di Taggia per iniziativa di Barbara Brugnolo. L'appuntamento, ospitato a Villa Boselli, ha alternato momenti di riflessione, emozione e sorrisi, mettendo al centro il tema dell'inclusione. La presidente ha presentato al pubblico l'associazione insieme ai soci fondatori Lorena Binello, Laura Ferrari, Jacopo Siffredi, Cathia Daniele, Lorenza Ravera e Monica Arena, illustrando i valori che guideranno il progetto: inclusione, inclusività, confronto e partecipazione attiva. Un luogo dove ogni persona possa sentirsi parte di una comunità, nella convinzione che il dialogo e l'incontro tra idee possano contribuire a costruire un futuro migliore.

L'inclusione è stata il filo conduttore dell'intera serata, scelta non a caso per il primo appuntamento pubblico dell'associazione. Ad aprire gli interventi è stato il vicesindaco di Sanremo e assessore ai Servizi Sociali, Fulvio Fellegara, che ha illustrato le attività già avviate e quelle in fase di partenza all'interno del distretto sociale sanremese, del quale fa parte anche il Comune di Taggia. A seguire è intervenuto il dottor Roberto Ravera, che ha proposto una riflessione sul diverso modo in cui la disabilità viene percepita e affrontata nelle varie realtà, sottolineando come sia fondamentale sviluppare uno sguardo aperto e globale, capace di adattarsi ai differenti contesti culturali e sociali.

Molto partecipato anche l'intervento della psicologa e psicoterapeuta Emanuela Arnaldi, che ha affrontato il tema della disabilità anche attraverso la propria esperienza personale di madre. Un racconto intenso, incentrato sul percorso di accettazione della diversità e sulla necessità di acquisirne piena consapevolezza. "È proprio da questa consapevolezza che nasce la possibilità di vedere la disabilità come un'opportunità, come una diversa lente con cui osservare il mondo", è stato il messaggio condiviso con il pubblico, che ha seguito con grande attenzione e partecipazione il suo intervento.

La seconda parte della serata ha dato spazio alle realtà associative del territorio impegnate quotidianamente nel campo dell'inclusione. Rocco Trimarchi ha presentato le attività di Formedil, soffermandosi anche su un piccolo "decalogo della gentilezza" accompagnato da un video realizzato con i ragazzi coinvolti nei percorsi formativi, capace di strappare numerosi sorrisi alla platea. Particolarmente emozionante la testimonianza dei giovani arrivati dal savonese, protagonisti dell'esperienza dei tre bar sociali Nonunomeno di Alassio, Albenga e Finalborgo, gestiti dalla cooperativa Jobel. I ragazzi hanno raccontato in prima persona il proprio lavoro e il valore che assume, nella quotidianità, sentirsi pienamente inclusi e trattati come chiunque altro.

Spazio anche ai progetti futuri con l'intervento del presidente di Angsa, Pino Reghezza, che ha illustrato laboratori, iniziative e prospettive dedicate ai ragazzi, offrendo numerosi spunti per nuove collaborazioni. A chiudere la serata è stato Riccardo Di Gerlando, che attraverso la proiezione dei video "A regola d'arte" e "Perfection", realizzati insieme a ragazzi con disabilità, ha regalato uno dei momenti più intensi dell'incontro, suscitando grande commozione tra i presenti.

Il bilancio della serata è stato decisamente positivo. Villa Boselli ha registrato il tutto esaurito e il pubblico ha accolto con entusiasmo la nascita di AltreMenti e le finalità che l'associazione intende perseguire sul territorio. Al termine dell'incontro Barbara Brugnolo ha voluto accanto a sé tutti i soci fondatori e i relatori intervenuti per ringraziare i presenti e dare appuntamento alle prossime iniziative. Chi desidera aderire all'associazione o ricevere maggiori informazioni sulle attività può scrivere all'indirizzo e-mail altrementi2026@gmail.com.