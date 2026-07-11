Langan Wild Night, natura e stelle protagoniste a Langan: il 25 luglio una serata tra cinema, pizza e astronomia

Una serata immersi nella natura, sotto il cielo stellato dell’entroterra, tra divulgazione ambientale, gastronomia locale e osservazione astronomica. È questo lo spirito di "Langan Wild Night", l’evento in programma sabato 25 luglio presso l’Azienda Agricola La Stella Alpina a Langan, organizzato in collaborazione con Wildlife Valle Argentina, l’associazione Stellaria A.P.S. e l’Agriturismo Il Rifugio. L’iniziativa, a partecipazione libera, punta a valorizzare il territorio e le sue peculiarità naturalistiche attraverso una proposta capace di unire momenti di convivialità e approfondimento, in uno scenario suggestivo lontano dalle luci della costa.

Il programma prenderà il via alle 19.00 con il ritrovo dei partecipanti che sceglieranno di fermarsi per la cena. L’appuntamento è fissato nel parcheggio dell’azienda agricola, da dove il gruppo raggiungerà insieme l’area dell’evento. A seguire spazio alla "Agri Pizza", preparata dall’Agriturismo Il Rifugio, con un costo di 10 euro a persona, bevande escluse. Un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta gustando prodotti del territorio prima dell’inizio delle attività serali. Gli organizzatori ricordano che i posti disponibili sono limitati e che la prenotazione è obbligatoria.

Alle 21.00 sarà invece il momento della proiezione del documentario "L’Energia della Valle", curata da Wildlife Valle Argentina. Il film rappresenterà il cuore della serata e offrirà ai presenti uno sguardo approfondito sulle ricchezze ambientali e paesaggistiche della vallata. All’incontro prenderanno parte anche i rappresentanti dell’associazione Stellaria A.P.S., che contribuiranno ad arricchire il momento con la loro esperienza nel campo della divulgazione scientifica e astronomica.

Terminata la proiezione, l’attenzione si sposterà verso il cielo. I partecipanti potranno infatti prendere parte a una sessione di osservazione delle stelle, accompagnata dalle spiegazioni dei volontari di Stellaria A.P.S.. Sarà un’occasione per conoscere meglio costellazioni, pianeti e fenomeni celesti, approfittando di una zona particolarmente favorevole all’osservazione astronomica grazie alla ridotta presenza di inquinamento luminoso. Gli organizzatori consigliano di presentarsi muniti di coperte e felpe per affrontare al meglio le temperature serali.

Per chi desiderasse prolungare l’esperienza, l’Agriturismo Il Rifugio metterà inoltre a disposizione camere e area campeggio. Informazioni e prenotazioni possono essere richieste contattando Angelo al numero 377 6697118 oppure Valentina al 389 1237361. Un appuntamento che promette di trasformare una notte d’estate in un viaggio tra natura, cultura e osservazione del cielo, nel cuore dell’entroterra della Valle Argentina.