Bordighera Alta racconta la sua storia: successo per “Il giorno delle mura”, tra cultura e solidarietà

Si è svolta questa mattina a Bordighera Alta la manifestazione “Il giorno delle mura”, iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio storico della città e organizzata dal Lions Club Bordighera Caponero Host, con il patrocinio del Comune di Bordighera. L’appuntamento, inserito nel circuito della Fondazione Città Murate Lions, ha proposto una visita guidata tra i vicoli e le antiche mura del centro storico, accompagnata dal professor Alessandro Giacobbe, che ha illustrato ai partecipanti la storia e le peculiarità di uno dei luoghi più caratteristici della città delle palme. Presenti anche il sindaco Marzia Baldassarre, la consigliera comunale Elisa Vagnetti e l’assessore Margherita Mariella.

Nel corso dell’inaugurazione, il primo cittadino ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e l’importanza di mantenere viva la memoria storica del territorio. "È un vero piacere essere qui questa mattina per partecipare a questa bella iniziativa dedicata a 'Il giorno delle mura', che ci offre l’occasione di riscoprire uno dei luoghi più preziosi della nostra città: Bordighera Alta", ha dichiarato Baldassarre, ringraziando il Lions Club, gli organizzatori, il professor Giacobbe e tutti i volontari coinvolti. Un momento che ha permesso ai partecipanti di immergersi nella storia cittadina, attraversando un patrimonio architettonico che continua a rappresentare una delle principali identità del territorio.

Le mura e il centro storico sono stati al centro del messaggio dell’amministrazione comunale, che ha ribadito l’importanza della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. "Le mura di Bordighera non sono soltanto pietre antiche: sono la memoria della nostra comunità. Hanno custodito nei secoli la vita, le tradizioni, il lavoro e le speranze di generazioni di bordigotti", ha evidenziato il sindaco. Un concetto che si lega alla volontà di promuovere sempre più il centro storico come luogo di conoscenza, aggregazione e attrazione turistica, in grado di coinvolgere residenti, giovani e visitatori attraverso percorsi culturali e iniziative dedicate alla riscoperta delle radici cittadine.

Nel suo intervento Baldassarre ha inoltre ricordato come la cultura rappresenti un elemento strategico per la crescita del territorio. "Come Amministrazione comunale crediamo fortemente che la valorizzazione del centro storico debba essere una priorità. Bordighera Alta è un patrimonio straordinario che merita di essere sempre più conosciuto dai cittadini, dai giovani e dai tanti visitatori che scelgono la nostra città", ha affermato, sottolineando come la conservazione della memoria storica possa trasformarsi anche in opportunità di sviluppo e di turismo di qualità.

L’iniziativa ha avuto infine anche una significativa finalità benefica. Le offerte raccolte durante la giornata saranno infatti destinate, attraverso la Fondazione Lions International, agli aiuti per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. "È un bellissimo esempio di come la conoscenza, la cultura e la generosità possano camminare insieme", ha concluso il sindaco, augurando ai partecipanti una mattinata all’insegna della curiosità e della scoperta. Un messaggio che ha accompagnato una manifestazione capace di unire valorizzazione del patrimonio storico, partecipazione civica e solidarietà internazionale.