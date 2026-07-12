Ospedaletti, successo per “Shopping sotto le Stelle”: grande affluenza alla prima serata sulla ciclabile (foto)

Ha registrato notevole successo di pubblico la prima serata di “Shopping sotto le Stelle”, organizzata ad Ospedaletti dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune, sabato 11 luglio. Il prossimo appuntamento è in programma per la serata di sabato 22 agosto.

Spiega Claudio Campanini referente provinciale della Fiva Confcommercio: “Lungo la pista ciclabile di Ospedaletti una trentina di operatori ambulanti, hobbisti e alcuni banchi di negozi di abbigliamento locali hanno attirato un folto pubblico. Una serata molto partecipata, che ha dimostrato come la nostra iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, abbia trovato il pieno apprezzamento da parte di residenti e turisti. L’ulteriore dimostrazione che il connubio fra locali aperti, bancarelle e musica è una scelta vincente, che oltre ad attirare il pubblico, valorizza il commercio e l’offerta turistica del territorio. Ora ci attendiamo altrettanta, se non maggiore affluenza per la sera del 22 agosto e ringraziamo, oltre agli utenti, anche tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.