Sant’Erim, il Comitato avvia l’organizzazione dell’incontro annuale: tradizione, memoria e comunità nella Valle dei Maestri

Nella suggestiva cornice del ristorante La Tramontana di Viozene, si è riunito sabato 11 luglio, il Comitato Amici di Sant'Erim per avviare l'organizzazione del tradizionale incontro annuale che si svolgerà il prossimo 9 agosto, in occasione del XXI anniversario della ricostruzione della chiesetta di Sant'Erim, nel cuore della suggestiva Valle dei Maestri, ai piedi del Monte Marguareis.

Alla riunione, svoltasi in un clima di grande amicizia e collaborazione, hanno partecipato il presidente del Comitato Cav. Uff. Roberto Pecchinino, Gianni Belgrano, presidente dell'Associazione "A Vaštéra – Uniun de Tradisiun Brigasche", Giorgio Ferraris Sindaco di Ormea, Riccardo Cordeglio, Maria Pia Tarditi, Umberto Gallo e l'amico Luciano Rizzo, che ha accolto i partecipanti presso il ristorante La Tramontana con la consueta cordialità.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i principali aspetti organizzativi della manifestazione, confermando ancora una volta il forte spirito di amicizia, collaborazione e attaccamento alle tradizioni che da oltre vent'anni anima gli Amici di Sant'Erim.

La piccola cappella alpina, edificata secoli fa dai pastori che conducevano le greggi negli alpeggi estivi, crollò nel 2001 sotto il peso delle abbondanti nevicate. Grazie però all'impegno degli Amici di Sant'Erim, dell'associazione "A Vaštéra", di numerosi volontari, alpini, guardie provinciali, guardiaparco e di tanti benefattori, la chiesetta venne ricostruita nel 2005, tornando a vivere più bella e accogliente che mai.

Anche quest'anno il Comitato ha confermato la volontà di riproporre il programma che negli ultimi anni ha registrato una sempre crescente partecipazione di persone provenienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla vicina Terra Brigasca.

La giornata del 9 agosto prevederà infatti il ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino, la salita verso la Valle dei Maestri, la celebrazione della Santa Messa nella chiesetta di Sant'Erim e il tradizionale momento conviviale con la distribuzione di polenta e salsiccia, grazie alla collaborazione del Rifugio Don Barbera.

Non mancheranno inoltre momenti di ricordo e riconoscenza nei confronti di coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla rinascita e alla valorizzazione di questo luogo tanto caro alle comunità brigasche, con la predisposizione di attestati di benemerenza e nuove pietre commemorative dedicate a persone che hanno lasciato un segno importante nella storia di Sant'Erim.

Durante la riunione si è anche riflettuto sul futuro di questa importante tradizione, sulla necessità di coinvolgere sempre più giovani e di garantire continuità a questo patrimonio di valori, fede e amicizia che la chiesetta rappresenta.

Tra le idee emerse vi è anche quella di rendere un particolare omaggio ad alcuni pastori di Upega, custodi delle antiche tradizioni della valle, e di valutare, in futuro, la costituzione di una piccola confraternita che possa contribuire alla tutela e alla valorizzazione della cappelletta.

Sant'Erim non rappresenta soltanto una piccola chiesa di montagna, ma un autentico luogo del cuore: simbolo della memoria dei pastori, della fede delle comunità brigasche e di quello spirito di amicizia, solidarietà e condivisione che, anno dopo anno, continua a richiamare tante persone nella splendida Valle dei Maestri.

Nei prossimi giorni verrà diffusa la locandina ufficiale con il programma dettagliato della manifestazione e tutte le indicazioni utili per partecipare alla giornata del 9 agosto, che si preannuncia ancora una volta come un momento di fede, memoria e fraternità, immersi in uno degli angoli più suggestivi delle Alpi Liguri.

Roberto Pecchinino