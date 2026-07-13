Sanremo, Pian di Nave cambia ritmo e strizza l'occhio alla Gen Z: LDA e Aka 7even protagonisti del One Night Summer Hits

Dopo il jazz internazionale, i concerti dell'Orchestra Sinfonica e le prime grandi serate dell'estate, Sanremo cambia nuovamente pubblico, linguaggio e generazione. Sabato 18 luglio piazzale Pian di Nave tornerà ad accendersi con la seconda edizione del One Night Summer Hits, il format musicale nato lo scorso anno con l'obiettivo dichiarato di avvicinare i giovani alla città e riportare la musica contemporanea nelle piazze attraverso grandi concerti gratuiti.

La prima data dell'edizione 2026 avrà come protagonisti assoluti LDA e Aka 7even, due artisti conosciuti dal grande pubblico e capaci di costruire negli ultimi anni un rapporto particolarmente forte con le nuove generazioni. Intorno a loro, però, è stato costruito un programma più ampio e strutturato rispetto alla prima edizione, con la presenza di altri nomi già affermati o in crescita nel panorama musicale nazionale. Sul palco di Pian di Nave saliranno infatti anche Sissi e Amelie Villano, insieme a Gianluca Amoruso, astro nascente della scena musicale e protagonista nelle ultime settimane con il nuovo singolo “La Samba della Caccia”. Una composizione artistica che prova a tenere insieme pubblici differenti, generi e percorsi musicali diversi, costruendo una serata meno dipendente dal singolo grande nome e maggiormente equilibrata nell'intero programma. L'evento sarà presentato da Fabrizia Santarelli, volto noto nel mondo televisivo.

È probabilmente questa la principale evoluzione rispetto allo scorso anno. Il One Night Summer Hits torna a Sanremo dopo il debutto del 2025 con una formula più definita e una struttura artistica maggiormente livellata, pensata per dare continuità allo spettacolo e trasformare l'appuntamento in un vero format dell'estate cittadina. Alla direzione artistica è stato confermato Giuseppe Grande, chiamato a proseguire il percorso iniziato con la prima edizione e a consolidare un evento che punta a crescere sia dal punto di vista della partecipazione sia nella capacità di costruire un'identità riconoscibile all'interno del calendario estivo di Sanremo. L'obiettivo numerico è migliorare la risposta ottenuta lo scorso anno. Ma la vera sfida resta quella culturale e generazionale.

Sanremo è una città conosciuta in tutto il Paese per la musica, ma il rapporto tra la città e il pubblico più giovane non può esaurirsi nella settimana del Festival. Il One Night Summer Hits nasce proprio dentro questa contraddizione: utilizzare la forza simbolica della città della musica per costruire appuntamenti capaci di parlare ai ragazzi anche durante l'estate, offrendo concerti gratuiti e riportando migliaia di persone nelle piazze. Una direzione che l'amministrazione comunale ha deciso di confermare e rafforzare. Il calendario estivo sta progressivamente trasformando Pian di Nave in uno dei principali luoghi degli eventi cittadini, con una programmazione capace di cambiare volto e pubblico nel giro di pochi giorni.

La stagione è stata aperta dal concerto di Goran Bregović insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, con una piazza colma in ogni ordine di posto e l'esperimento riuscito di portare per la prima volta la Sinfonica fuori dall'Auditorium Franco Alfano. Sono seguiti gli appuntamenti culturali dei Martedì Letterari e le serate di Unojazz & Blues, mentre l'Orchestra è tornata nella propria casa naturale per proseguire la Sanremo Summer Symphony. Adesso cambia ancora tutto. Sabato sera Pian di Nave parlerà il linguaggio del pop contemporaneo e di una generazione che vive la musica attraverso le piattaforme digitali, i social network e un rapporto diretto con gli artisti. Un pubblico differente rispetto a quello dei concerti sinfonici o delle serate jazz, ma fondamentale per una città che vuole costruire un'offerta capace di attraversare pubblici ed età diverse.

LDA e Aka 7even rappresentano i due nomi principali della serata. Entrambi arrivano da percorsi capaci di unire televisione, streaming, social network e concerti dal vivo, costruendo comunità di fan particolarmente giovani e presenti. La loro partecipazione rappresenta inevitabilmente il principale richiamo per il pubblico atteso sabato a Sanremo. Accanto a loro, Sissi e Amelie Villano ma anche Gianluca Amoruso: una line up che conferma la volontà del One Night Summer Hits di puntare su artisti giovani e talentuosi.

Il ritorno del format rappresenta anche un passaggio importante per il calendario estivo cittadino. La prima edizione aveva rappresentato una scommessa: costruire un grande appuntamento gratuito dedicato principalmente ai giovani e verificare la risposta del pubblico. La seconda serve invece a capire se quell'esperimento possa diventare una presenza stabile dell'estate sanremese. Il contesto, nel frattempo, è cambiato. Pian di Nave sta progressivamente assumendo una funzione centrale nella geografia degli eventi cittadini. Uno spazio capace di ospitare concerti, incontri culturali e grandi manifestazioni, modificando la propria identità a seconda dell'appuntamento.

Ed è proprio questa capacità di trasformazione uno degli elementi più interessanti dell'estate 2026. Nel giro di poche settimane lo stesso palco ha accolto la musica balcanica di Bregović insieme alla Sinfonica, la letteratura e l'attualità dei Martedì Letterari e ora si prepara ad accogliere alcune delle voci più seguite dal pubblico giovane. Sabato 18 luglio sarà quindi il momento del One Night Summer Hits. La prima delle due date previste per questa seconda edizione, prima del ritorno del format a Ferragosto, con l'ambizione di alzare ulteriormente i numeri dello scorso anno.

Le luci torneranno ad accendersi su Pian di Nave, questa volta per un pubblico diverso. L'obiettivo resta quello indicato fin dalla nascita del progetto: portare i giovani a Sanremo, offrire loro una grande serata gratuita e costruire un appuntamento capace di diventare, anno dopo anno, uno dei riferimenti dell'estate cittadina.