Badalucco: un vigile urbano per il piccolo centro della Valle Argentina, per ora part time ma potrebbe diventare fisso

Il Comune di Badalucco ha imboccato la strada di un maggiore ordine e più sicurezza. E' infatti entrato in servizio un nuovo dipendente comunale di cui si sentiva grandemente la necessità. Porta la divisa. E' di colore bleu. E' un vigile urbano. Sarebbe da dire finalmente. Perchè questo agente mancava da anni per le strade del paese. Ma non si sa quanto e a quali condizioni resterà. Anche se il consigliere delegato alla Sicurezza Enrico Carassale è ottimista.

“Il vigile urbano, che è entrato in carica da un paio di giorni – dice il consigliere – è, per il momento, in regime di part time con il comune di Perinaldo, ma il nostro obiettivo è di averlo a tempo pieno per Badalucco da dicembre in poi. Tutto dipenderà dalle finanze comunali, che comunque dovrebbero permetterlo”

Il riferimento di Enrico Carassale è collegato alla vicenda della cuoca comunale. Dopo decine di anni di attività nel plesso scolastico di regione Boeri quella ha deciso di dare le dimissioni per aiutare gli anziani genitori nella conduzione di un'impresa agricola. “Lo stipendio della ex cuoca dovrebbe consentirci di mantenere in attività a tempo pieno l'agente di polizia locale di cui il paese ha una grande necessità. La speranza è che il contratto con la ditta che fornirà pasti dall'esterno possa essere fatto gravare su altri capitoli del bilancio. Quindi non dovrebbe andare più ad incidere sull'organico”.

Questo gioco di pedine degli scacchi chiama in causa la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Luisa Palumbo: “Stiamo ipotizzando di rivolgerci anche noi ad un'impresa esterna che fornirà una cuoca e le derrate alimentari alla mensa scolastica che interessa una cinquantina di bambini tra scuola dell'Infanzia e scuola primaria – spiega - Si parla molto della Camst che agisce ormai a livello provinciale con ottimi risultati. Ma il problema è che dobbiamo alla svelta quantificare i costi, che sono legati in parte alle quote per la refezione pagate dalle famiglie. E Settembre con la riapertura delle scuole è dietro l'angolo.Un'impiegata del Comune sta in questo momento facendo i conteggi. E al rientro del Sindaco vedremo il da farsi per far funzionare al meglio la mensa scolastica”.

“Al di là di ogni considerazione economica l'assenza della cuoca, permette un elemento in sostituzione nell'organico comunale, che altrimenti sarebbe bloccato – dice Enrico Carassale – Abbiamo assunto, facendo scorrere la graduatoria del concorso, un giovane di 23 anni. Nativo di Ventimiglia, molto motivato a svolgere la sua mansione. Non vorremmo lasciarcelo scappare. Badalucco ha assoluto bisogno di questa presenza. Ci sono troppi problemi per una gestione ordinata del paese e di sicurezza che si sono palesati in questi anni di completa assenza del vigile. Il parcheggio selvaggio nelle strade del centro e la pulizia dovuta all'inciviltà di taluni saranno messi nel mirino. Ma questa non sarà la sola cosa che faremo sul versante sicurezza. Con contributi che verranno dalla Regione e dalla Provincia attiveremo finalmente le telecamere che erano state messe in giro per il centro abitato, più di dieci anni fa, ma non erano mai state attivate. Inoltre su impulso dei Carabinieri provvederemo a mettere un lettore di targhe nella zona del ristorante Ca Mea, prima del bivio per Vignai. Andiamo quindi ben oltre la necessaria figura del vigile. E' in atto un piano generale per la sicurezza di Badalucco”.

Dopo anni di gestione “allegra” del territorio il nuovo uomo con la divisa blu ed il bollettario in mano avrà sicuramente il suo daffare. Ieri nei bar di Badalucco non si parlava di altro e qualcuno ha mollato di corsa l'aperitivo per andare a togliere la macchina dal divieto si sosta.Aria nuova. Speriamo che duri.