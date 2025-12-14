Ventimiglia, la Compagnia dei Balestieri consegna premi agli atleti (Foto)

La Compagnia dei Balestieri di Ventimiglia consegna premi agli atleti.

"Siamo arrivati alla fine dell'anno e così insieme al nostro simpatico primo cittadino Flavio Di Muro abbiamo consegnato i premi agli atleti" - fa sapere la Compagnia dei Balestieri - "Il premio La Lüxerna Ciátea, simbolo dell'assiduità alle attività e all'immagine della Compagnia, è stato consegnato a Elvi d'è Gianchette (Maria Elvira Maniscalco ), U Nuxe Dá Marina (Luca Lacqua ), Stefa D'è Stelanelu (Stefano Bonelli); il premio La Luxerna in terra etrusca, per la partecipazione a tutti gli eventi, è andato a Dumé d'ú Bosculongu (Mimmo Miceli), Consé d'i ciái (Tina Scappatura); il premio Il Barestro Aureu, premio per l'assiduità nell'attività sociale, a Leca dú Mari (Michaela Leca); il premio Il Seburghin Sgarbau, la moneta bucata simbolo del centro perfetto in gara, a Ange d'é Sansepúrto (Angelo Nicomedi); il premio Desciarin 2025, che va al vincitore in una singola gare del tiro al piatto e al tasso, il Baratelu Speçiariu, il vaso di ceramica che tiene conto dei primi cinque piazzamenti e il premio La Tacia De Conestagia, la coppetta di coccio, premio al vincitore sociale, va insieme ai precedenti a Elvi D'è Gianchétte (Maria Maniscalco); il premio del Cianta Mazù, premio di primavera dedicato alle nuove nascite e del Ludum Baliste premio Città di Ventimiglia vanno al maestro d'armi Mimmo Miceli; il premio Campione Corso, vincitore alla festa del Governatore di Bastia, a Bertín d'a Grix'ela (Roberto Mulattieri)".