Ventimiglia, la Compagnia dei Balestieri consegna premi agli atleti (Foto)

La Compagnia dei Balestieri di Ventimiglia consegna premi agli atleti.
"Siamo arrivati alla fine dell'anno e così insieme al nostro simpatico primo cittadino Flavio Di Muro abbiamo consegnato i premi agli atleti" - fa sapere la Compagnia dei Balestieri - "Il premio La Lüxerna Ciátea, simbolo dell'assiduità alle attività e all'immagine della Compagnia, è stato consegnato a Elvi d'è Gianchette (Maria Elvira Maniscalco ), U Nuxe Dá Marina (Luca Lacqua ), Stefa D'è Stelanelu (Stefano Bonelli); il premio La Luxerna in terra etrusca, per la partecipazione a tutti gli eventi, è andato a Dumé d'ú Bosculongu (Mimmo Miceli), Consé d'i ciái (Tina Scappatura); il premio Il Barestro Aureu, premio per l'assiduità nell'attività sociale, a Leca dú Mari (Michaela Leca); il premio Il Seburghin Sgarbau, la moneta bucata simbolo del centro perfetto in gara, a Ange d'é Sansepúrto (Angelo Nicomedi); il premio Desciarin 2025, che va al vincitore in una singola gare del tiro al piatto e al tasso, il Baratelu Speçiariu, il vaso di ceramica che tiene conto dei primi cinque piazzamenti e il premio La Tacia De Conestagia, la coppetta di coccio, premio al vincitore sociale, va insieme ai precedenti a Elvi D'è Gianchétte (Maria Maniscalco); il premio del Cianta Mazù, premio di primavera dedicato alle nuove nascite e del Ludum Baliste premio Città di Ventimiglia vanno al maestro d'armi Mimmo Miceli; il premio Campione Corso, vincitore alla festa del Governatore di Bastia, a Bertín d'a Grix'ela (Roberto Mulattieri)".
Il connestabile Bruno Ramon insieme al connestabile onorario Dario Canavese, infine, hanno ringraziato tutti gli atleti che hanno duramente lavorato per la realizzazione del Campionato interno e Nazionale L.I.T.A.B. "Per chi volesse intraprendere l'arte del lancio con la Balestra antica da banco può contattare il Maestro d'armi al 3498412920" - dice la Compagnia dei Balestieri.