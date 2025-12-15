Sanremo, Samurai Jay scherza con gli studenti del Cassini: "Studiate!" (Foto e video)

È tutto sbagliat… anzi no. È bastata una battuta, detta con il sorriso, per trasformare un incontro improvvisato in uno dei momenti più divertenti e spontanei della giornata sanremese. Quando alcuni studenti del liceo Cassini di Sanremo hanno chiesto a Samurai Jay un saluto, il rapper campano ha risposto senza esitazioni: “Studiate!”. Una frase scherzosa, accolta tra risate e applausi, prima di fermarsi con tutti i presenti per foto, selfie e autografi.

Un fuori programma che ha raccontato bene lo spirito dell’artista, capace di passare dall’ironia al contatto diretto con il pubblico in pochi istanti. E non è un caso che a intercettarlo siano stati proprio dei giovanissimi: Samurai Jay è uno dei nomi più seguiti dalle nuove generazioni e tra quelli più attesi al prossimo Festival.

Pseudonimo di Gennaro Amatore, Samurai Jay è nato il 1° ottobre 1998 a Mugnano di Napoli. Il suo percorso musicale nasce lontano dai riflettori, alimentato da ascolti che spaziano dal rap napoletano dei Co’Sang ai grandi nomi internazionali come Jay-Z, passando per mondi apparentemente lontani come quello dei Linkin Park, capaci di mescolare rap e sonorità alternative. Un immaginario ampio, che nel tempo si è tradotto in uno stile riconoscibile e personale.

Il nome d’arte, come raccontato dallo stesso artista in passato, nasce quasi per gioco: un soprannome affibbiato da un amico che lo vedeva spesso “sconvolto”, Samurai, a cui Gennaro ha aggiunto “Jay”, richiamando il proprio nome. Da lì, un percorso in costante crescita. I primi passi arrivano con “Promessa III”, contenuta nell’EP Promesse, ma l’attenzione del pubblico si accende davvero con brani come “Sorry Mama” e “Audemars”, quest’ultimo in collaborazione con MV Killa e Yung Snapp.

Negli anni successivi, Samurai Jay consolida la propria presenza nella scena grazie a featuring importanti con artisti come Geolier, Lele Blade, Shiva e Guè. Nel 2020 pubblica Lacrime, il suo primo album in studio, un progetto che mostra anche un lato più intimo e sensibile, distante dagli stereotipi più rigidi del rap.

Negli ultimi mesi, però, il suo nome è tornato a circolare con forza grazie a “Halo”, brano diventato virale soprattutto sui social e tra le canzoni più ascoltate dell’estate, complice la collaborazione con Vito Salamanca. Un successo che ha ampliato ulteriormente il suo pubblico e lo ha portato sotto i riflettori nazionali.

Per chi ha la sensazione di averlo già visto su un palco importante, la memoria non inganna: nel 2021 Samurai Jay era salito sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio, Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade sulle note di “Guagliune”. Oggi, tra battute agli studenti e canzoni che corrono veloci sulle piattaforme digitali, quel percorso sembra pronto a vivere un nuovo capitolo, con Sanremo ancora una volta sullo sfondo.