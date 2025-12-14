Sanremo, il Natale incontra la tradizione: i Carabinieri in alta uniforme nel cuore della città (Foto)

Nel cuore delle festività natalizie, Sanremo riscopre una delle sue immagini più iconiche. Sabato pomeriggio, sulle scalinate del Casinò, turisti e visitatori si sono imbattuti negli agenti dell’Arma dei Carabinieri in alta uniforme, protagonisti di un’iniziativa che accompagnerà la città per tutto il periodo delle feste.

Una presenza elegante e solenne, capace di attirare sguardi, fotografie e curiosità, ma soprattutto di restituire un senso di sicurezza e di continuità con la tradizione. L’iniziativa, che prevede la presenza di militari in alta uniforme nei principali punti del centro cittadino, si inserisce in un progetto che l’Arma sanremese porta avanti da anni proprio durante il periodo natalizio.

La funzione è duplice. Da un lato, rafforzare l’attività di prevenzione e controllo del territorio in un momento dell’anno caratterizzato da grande afflusso di persone; dall’altro, contribuire a creare un’atmosfera particolare, fatta di storia, identità e calore umano, che si intreccia con le luci, gli addobbi e il clima di festa che avvolge la città.

Le divise storiche, indossate in contesti simbolici come il Casinò, via Matteotti e le aree più frequentate del centro, diventano così parte integrante del paesaggio natalizio sanremese. Un’immagine che richiama il passato, ma che continua a parlare al presente, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.

In una Sanremo già illuminata e animata da eventi, musica e visitatori, la presenza dell’Arma in alta uniforme aggiunge un tassello ulteriore a quel mosaico fatto di tradizione, sicurezza e accoglienza che, ogni anno, accompagna la città verso il Natale.