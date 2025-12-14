Ventimiglia, un aiuto alle famiglie più bisognose: giornata solidale a Roverino (Foto)

Una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia verrà organizzata domani, lunedì 15 dicembre, dalle 9.30 presso la Parafarmacia del dottor Pallanca nel centro commerciale di Roverino a Ventimiglia.

Un'iniziativa solidale nata da un'idea di Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia delegata alle pubbliche relazioni del Comitato Pro Centro Storico e volontaria della Croce Verde Intemelia.

"I beni donati saranno poi distribuiti a famiglie bisognose di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "Ogni piccola donazione è una goccia nel mare della solidarietà ma è un grande gesto d'amore".