Solidarietà | 14 dicembre 2025, 12:11

Ventimiglia, un aiuto alle famiglie più bisognose: giornata solidale a Roverino (Foto)

Al via una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia

Una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia verrà organizzata domani, lunedì 15 dicembre, dalle 9.30 presso la Parafarmacia del dottor Pallanca nel centro commerciale di Roverino a Ventimiglia.

Un'iniziativa solidale nata da un'idea di Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia delegata alle pubbliche relazioni del Comitato Pro Centro Storico e volontaria della Croce Verde Intemelia.

"I beni donati saranno poi distribuiti a famiglie bisognose di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "Ogni piccola donazione è una goccia nel mare della solidarietà ma è un grande gesto d'amore".

Elisa Colli

