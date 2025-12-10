“Sanremo per Nosy Be”, una serata sold-out al Morgana: raccolti 9.780 euro per il sostegno sanitario in Madagascar (Foto)

Una risposta che supera ogni aspettativa: la cena benefica organizzata dal gruppo di volontari di Sanremo per Nosy Be ha registrato il tutto esaurito al Morgana, trasformando una semplice serata di convivialità in un grande gesto di solidarietà collettiva. Il totale raccolto è di 9.780 euro, una cifra importante che permetterà di finanziare nuove attività di sostegno sanitario nell’isola malgascia. Gli organizzatori esprimono gratitudine verso la comunità sanremese per il sostegno dimostrato, sottolineando il valore del contributo intergenerazionale alla riuscita dell’iniziativa.

L’iniziativa, riproposta dopo il successo dello scorso anno, sostiene attività mediche e sociali in Madagascar grazie all’impegno di un gruppo di volontari sanremesi, medici e non. Nel 2024 la raccolta fondi aveva consentito di ristrutturare la sala parto del dispensario di Dzamandzar e di allestire uno studio dentistico gratuito per la comunità.

Quest’anno l’obiettivo è ampliare ulteriormente il raggio d’azione. I proventi saranno destinati all’acquisto di macchinari, medicinali, cibo e vestiti, oltre al supporto dei centri che accolgono bambini affetti da piedi torti, una patologia che impedisce loro di camminare. La raccolta mira in particolare a migliorare le condizioni della struttura che li ospita durante la degenza postoperatoria.

Come già accaduto lo scorso anno, il gruppo di volontari si recherà a Nosy Be alla fine di luglio per portare personalmente materiali e attrezzature acquistate, e per prestare assistenza medica diretta nelle diverse strutture.

La grande partecipazione alla cena benefica — che ha superato le 200 adesioni, un numero ora ampiamente superato — conferma il forte interesse della comunità sanremese per il progetto e la crescente consapevolezza dell’importanza di queste cure.