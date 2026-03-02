Formedil Imperia e Comune di Sanremo insieme per l’inclusione sociale: restaurata e donata una bicicletta a un utente in difficoltà

Nell’ambito dei progetti “Io sono qui” rivolti alle fasce più deboli della popolazione, Formedil Imperia ha restaurato una bicicletta che è stata ufficialmente donata ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo per essere destinata a un utente bisognoso.

L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di inclusione sociale, capace di coniugare formazione, solidarietà e attenzione al territorio. La bicicletta, recuperata e rimessa a nuovo nell’ambito delle attività progettuali, diventerà uno strumento utile per favorire autonomia e mobilità personale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente di Formedil Imperia Andrea Veneziano, il Vicepresidente Marco De Andreis, il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo Fulvio Fellegara e la Dirigente dell’Ambito Sociale del Comune di Sanremo Simona Donati.

Nel suo intervento, il Presidente Andrea Veneziano ha dichiarato:

“Ringraziamo il Comune di Sanremo per la sensibilità e la collaborazione dimostrata. Questa iniziativa è un esempio concreto di come formazione e inclusione possano generare valore sociale per la comunità. Con piccoli gesti possiamo fare molto. Auspichiamo che questo sia solo il primo passo di un percorso condiviso con il Comune, che potrebbe evolversi in un progetto strutturato, magari con un nome simbolico come ‘Riniziamo a pedalare’, capace di unire recupero, sostenibilità e sostegno alle persone più fragili.”

Anche il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara, ha sottolineato:

“La collaborazione con Formedil Imperia dimostra come la sinergia tra enti possa produrre risultati concreti a favore delle persone più vulnerabili. Un intervento semplice come la donazione di una bicicletta può incidere positivamente sulla quotidianità di chi vive una situazione di difficoltà. Ringraziamo Formedil per l’impegno e per aver scelto di investire nel territorio con azioni dal forte valore sociale.”

Guardando al futuro, l’idea condivisa è quella di ampliare il progetto attraverso il recupero di biciclette abbandonate sul territorio, riportandole a piena efficienza grazie ad attività formative e laboratoriali, per poi destinarle ad altri utenti seguiti dai Servizi Sociali. Un’iniziativa che unisce sostenibilità ambientale, formazione pratica e inclusione sociale.

In questa prospettiva si inserisce anche l’Open Day del Corso Triennale Professionalizzante Polisettoriale gratuito, rivolto a studenti e studentesse con certificazione ai sensi della L. 104/92 in uscita dagli istituti superiori, in programma martedì 6 marzo 2026 presso la sede di Imperia. L’evento sarà dedicato alla presentazione dei percorsi di attività specializzata e delle opportunità formative offerte da Formedil Imperia.

Il Direttore Francesco Castellaro ha dichiarato:

“I percorsi di attività specializzata rappresentano un’opportunità concreta di inclusione lavorativa per giovani che necessitano di un accompagnamento mirato verso il mondo del lavoro. I corsi sono svolti sia nella sede di Imperia sia in quella di Sanremo, così da garantire una presenza capillare sul territorio e facilitare la partecipazione degli studenti. Il nostro obiettivo è valorizzare competenze manuali, tecniche e relazionali, costruendo percorsi personalizzati che mettano al centro la persona. L’Open Day sarà un momento importante di confronto con le famiglie e con il territorio con il supporto degli operatori delle scuole e dell’ASL.

Formedil Imperia conferma così il proprio impegno non solo nella formazione professionale e nella sicurezza, ma anche nella promozione di percorsi concreti di integrazione e supporto alle fasce più fragili della comunità, rafforzando la collaborazione con territorio in una prospettiva strutturata e duratura.