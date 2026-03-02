"Insieme per la Natura": Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera puliscono spiagge e foci dai rifiuti (Foto)

Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera liberano le spiagge dai rifiuti. Volontari, associazioni e amministratori, armati di guanti, sacchetti e tanta volontà hanno passato la domenica a ripulire il litorale e foci dei fiumi da plastica e rifiuti vari portati dalla corrente e dalle mareggiate partecipando così attivamente all'iniziativa "Insieme per la Natura" proposta da Natura Intemelia APS in vista del World Wildlife Day.

Un'occasione per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi dell'estremo ponente ligure. "Un'ondata di civiltà ha travolto il Ponente" - fa sapere Natura Intemelia che ha unito le forze con tantissime associazioni del territorio per una missione senza precedenti - "Il comprensorio Intemelio ha brillato di una luce nuova in occasione del World Wildlife Day, abbiamo dimostrato che quando ci uniamo, siamo una forza della natura! Come Natura Intemelia abbiamo lanciato una chiamata e la risposta è stata commovente: 20 associazioni del territorio e 8 squadre di volontari hanno battuto palmo a palmo coste e foci tra Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera, supportati dalle amministrazioni comunali, che ringraziamo. Il quantitativo di rifiuti accumulato dalle mareggiate era enorme ma il nostro amore per la terra lo è stato di più. Abbiamo liberato le rotte della migrazione primaverile dai pericoli della plastica. Un regalo vero alla biodiversità! La bellezza più grande? Vedere le persone che passeggiavano fermarsi, chiederci un sacco e iniziare a raccogliere con noi. Questa è la cittadinanza attiva che sognavamo! Quello che finisce nei fiumi torna al mare ma con questa iniziativa abbiamo interrotto questo ciclo di incuria con le nostre mani. Non è solo pulizia, è una lezione di senso civico: non tutto è perduto nell'inciviltà, perché ci sono persone che lottano, ogni giorno, per il bene di tutti. Grazie di cuore a ogni singolo volontario e ai cittadini 'spontanei'. Siete voi il cambiamento!".

"L’Amministrazione comunale di Ventimiglia sentitamente ringrazia i volontari, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato alla giornata di pulizia delle spiagge cittadine, organizzata in collaborazione da Natura Intemelia APS. Un’iniziativa che ha rappresentato un importante momento di partecipazione civica e di tutela ambientale" - afferma l'Amministrazione Di Muro - "Grazie all’impegno di tutti, sono state raccolte decine e decine di sacchi di rifiuti, pneumatici e materiale vario che, diversamente, sarebbero tornati in mare o avrebbero arrecato gravi danni al nostro ecosistema. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito con il proprio tempo e il proprio impegno, dimostrando un grande impegno civico".

"Celebriamo il Worl Wildlife Day proteggendo ciò che amiamo" - commenta l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che ha partecipato con impegno all’iniziativa “Insieme per la Natura” per una pulizia straordinaria delle spiagge - "Un gesto concreto per difendere il nostro mare, tutelare la biodiversità e rendere la nostra città ancora più bella e sostenibile. Ogni gesto conta, insieme possiamo fare la differenza!".