Laboratorio dell’Autostima di Noi4You: a Bordighera una serata per riflettere su felicità e infelicità

Giovedì alle 21 torna l’appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima promosso dallo Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. L’incontro si terrà presso la sede dello Sportello a Bordighera, in via Firenze 1. Protagonista della serata sarà la dott.ssa Guendalina Donà, che guiderà i partecipanti in una riflessione dedicata a felicità e infelicità, temi centrali e spesso complessi della vita emotiva di ciascuno.

Molto spesso, infatti, riconoscere le proprie emozioni e viverle in modo autentico non è semplice: «facciamo fatica a rallentare e ad ascoltarci davvero», ma pesano anche le aspettative sociali e l’idea di come “dovremmo essere” agli occhi degli altri. Durante l’incontro si cercherà di affrontare questi aspetti con profondità, evitando semplificazioni e offrendo spunti concreti di consapevolezza personale.

Come da tradizione, alla presentazione iniziale seguiranno un dibattito e uno scambio aperto e costruttivo, momenti pensati per arricchire e stimolare tutti i partecipanti, nel segno dell’ascolto e della condivisione.