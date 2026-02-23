Arma di Taggia, la Croce Verde dedica una nuova ambulanza alla Valle Argentina e lancia l'iniziativa "Un Quadrifoglio per la Verde"

Dopo anni di collaborazione con i Comuni della Valle Argentina — Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio — nell’ambito delle convenzioni per il progetto Proteus e per la Postazione Mobile della Valle Argentina, il rapporto istituzionale si è ulteriormente consolidato attraverso l’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea, estendendosi anche al Comune di Bajardo.

Per esprimere un sentito ringraziamento ai Comuni e a tutta la popolazione della Valle Argentina per la fiducia e il sostegno dimostrati nel tempo, la Croce Verde Arma Taggia ha deciso di intitolare una nuova ambulanza alla comunità della Valle.

Da questo gesto di riconoscenza nasce anche un nuovo progetto solidale: “Un Quadrifoglio per la Verde”.

Con una donazione minima di 30 euro, sarà possibile scrivere il proprio nome su un quadrifoglio che verrà applicato sull’ambulanza dedicata alla Valle Argentina, diventando così parte concreta di questo importante servizio al territorio. Un piccolo simbolo di fortuna che rappresenta un grande gesto di sostegno alla salute e alla sicurezza della nostra comunità.

Chi desidera partecipare può effettuare un bonifico bancario ai seguenti riferimenti:

Intestatario: P.A. Croce Verde Arma Taggia

Banca: Banca Caraglio – Filiale di Arma

IBAN: IT31 I084 3949 0900 0020 0101 636

Causale obbligatoria: Un Quadrifoglio per la Verde

Ogni contributo rappresenta un aiuto concreto per continuare a garantire un servizio fondamentale per il territorio.

La Croce Verde Arma Taggia, insieme all’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea e ai Comuni coinvolti, ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa.