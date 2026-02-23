Sanremo, al Palafiori sportello straordinario per la Carta d’Identità Elettronica durante il Festival

Carta di identità Elettronica e attivazione dell’identità digitale. Al Palafiori, vicino Casa Sanremo, tutti i cittadini avranno l’opportunità di richiedere senza appuntamento la Carta d’Identità Elettronica, completare le operazioni di attivazione e ricevere supporto e informazioni sulle funzionalità digitali connesse.

Il servizio sarà attivo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, dal 24 al 27 febbraio al piano terra del Palafiori, dalle 8:30 alle 12:30 e il mercoledì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

L’identity point è un’iniziativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Comune di Sanremo. L’iniziativa è svolta con la collaborazione dei facilitatori del progetto Punto Digitale Facile (regione.liguria.it/puntodigitalefacile), gestito da Regione Liguria e realizzato da Liguria Digitale, che si occupa della diffusione delle competenze digitali con oltre 100 sportelli in tutta la Liguria, di cui 3 a Sanremo, e che ad oggi ha supportato oltre 73.000 cittadini.

Per accedere al servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, emessa dal Ministero dell’Interno, bisognerà presentarsi con una fotografia recente, a sfondo chiaro e con posa frontale, a capo scoperto (eccetto motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile); la carta di identità scaduta o in scadenza; la denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d'identità (in originale), oppure altro documento d'identità valido (in alternativa, presenza di due testimoni maggiorenni con valido documento); la tessera sanitaria/codice fiscale (CNS). Per cittadini stranieri è necessario portare anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Per il rilascio della carta valida per l'espatrio in caso di minore accompagnato da un solo genitore sarà necessario portare il modulo di assenso debitamente compilato. In caso di richiesta della prima carta di identità è necessario arrivare muniti di passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario o extracomunitario), rilasciato dal Paese di origine.