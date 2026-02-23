Sanremo blindata per il Festival: 400 telecamere e tecnologia avanzata per garantire sicurezza e controllo

Il Festival della Musica Italiana a Sanremo non è solo una kermesse musicale che cattura l'attenzione di milioni di telespettatori: per la città che lo ospita diventa, ogni anno, un evento straordinario che richiede un dispiegamento di risorse e misure di sicurezza senza precedenti.



In queste giornate di febbraio 2026, mentre le telecamere della Rai stanno per immortalare il palco dell'Ariston e le esibizioni degli artisti, per le strade di Sanremo ne operano molte di più, integrate in una rete di videosorveglianza che rappresenta uno degli asset più importanti per la municipalità. La città dei fiori si è preparata con largo anticipo all'appuntamento, rafforzando un sistema di monitoraggio già tra i più avanzati del territorio ligure. Oltre 400 telecamere sono dislocate in modo capillare su tutto il territorio comunale, con una densità particolare nel centro cittadino e nelle aree considerate maggiormente sensibili.



Non si tratta di semplici strumenti di ripresa: molte di esse sono dotate di tecnologie di videosorveglianza supportata dall'intelligenza artificiale, capaci di rilevare anomalie in tempo reale, mentre un numero significativo è equipaggiato con sistemi automatici di lettura targhe. Quest'ultimo aspetto assume un rilievo cruciale durante il Festival, quando il traffico veicolare esplode e le forze dell'ordine devono garantire che eventuali veicoli attenzionati non possano avvicinarsi alle zone a rischio o, comunque che siano seguiti e monitorati in tempo reale.



La gestione operativa di questa infrastruttura è stata affidata ad un’azienda del territorio, la RRM Network (un marchio della Brigroup srl), incaricata dall'ufficio tecnico del Comune di Sanremo. L'azienda ha assunto da tempo la responsabilità della manutenzione della rete del sistema sanremese e, nei giorni della manifestazione, opera in modalità di pronto intervento continuo.



Il personale dedicato assicura la costante efficienza della rete, intervenendo immediatamente in caso di guasti tecnici o necessità di riallineamento delle priorità di sorveglianza. L'importanza di questo apparato va ben oltre il mero controllo del traffico o della viabilità. Durante un evento di tale portata, le sfide per la sicurezza pubblica si moltiplicano: dal rischio legato all'antiterrorismo alle più comuni forme di microcriminalità, come borseggi e piccoli furti; dai possibili episodi di violenza o assembramenti alla necessità di tutelare l'incolumità delle persone stesse.



Il sistema è interconnesso in modo stabile con il servizio di polizia locale e con tutte le forze dell'ordine coinvolte nella tutela del territorio durante il Festival, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri, passando per la Guardia di Finanza, in un coordinamento che permette di condividere informazioni in tempo reale e di rispondere con prontezza a qualsiasi criticità.

La rete di videosorveglianza si affianca, inoltre, ad altri presidi fondamentali, come il controllo wireless remoto delle colonnine SOS disseminate lungo la ciclopedonale sanremese: un servizio indispensabile per garantire un intervento rapido della Pubblica Assistenza in caso di semplici malori, incidenti o altre richieste di aiuto da parte di cittadini o dei numerosissimi turisti.



Per la municipalità di Sanremo, questa infrastruttura è un investimento strategico per la vivibilità quotidiana della città, che si rivela particolarmente prezioso nei momenti di picco turistico o mediatico, come nel caso del Festival, ma che continua a produrre benefici concreti tutto l'anno. In un contesto in cui la percezione di sicurezza influenza direttamente l'attrattività turistica e il benessere dei residenti, disporre di una rete così estesa, tecnologicamente avanzata e costantemente presidiata costituisce un elemento di garanzia.