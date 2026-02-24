Turismo nel Ponente ligure: il 2025 tra luci e ombre, cresce la componente straniera

Il 2025 si chiude con un quadro articolato per il turismo nel Ponente ligure, dove accanto a segnali di tenuta e crescita in alcuni comuni emergono anche criticità legate soprattutto alla flessione delle presenze italiane. I dati complessivi elaborati dall’Osservatorio turistico regionale della Liguria evidenziano dinamiche differenziate lungo la costa di Ponente.

Sanremo si conferma il principale polo turistico dell’area con un aumento degli arrivi totali, che nel 2025 raggiungono quota 340.756, con una crescita del 4,8% rispetto al 2024. Le presenze complessive scendono invece a 835.964 (–3,3%). Il mercato straniero continua a rafforzarsi, con oltre 210 mila arrivi e presenze in aumento, mentre il turismo italiano mostra una contrazione delle presenze, segnale di soggiorni medi più brevi.

Scenario critico a Ventimiglia, che chiude l’anno con 68.582 arrivi (–5,6%) e 170.845 presenze, in forte calo (–19,9%). La flessione riguarda sia la clientela italiana sia quella straniera, indicando una perdita di attrattività complessiva e una ridotta capacità di trattenere i flussi.

A Bordighera il 2025 si caratterizza per una crescita degli arrivi complessivi, saliti a 51.184 (+4,6%), mentre le presenze si attestano a 178.052, in lieve diminuzione (–1,5%). Anche in questo caso è la domanda internazionale a sostenere i risultati, compensando parzialmente la flessione del turismo nazionale.

Risultati contrastanti a Taggia, dove gli arrivi raggiungono quota 33.328 (+7,9%), ma le presenze scendono a 96.237 (–3,1%). Il dato conferma una tendenza già osservata in altri comuni: più visitatori, ma permanenze mediamente più brevi, soprattutto sul mercato italiano.

Tra le località più dinamiche del 2025 figura Ospedaletti, che registra 10.043 arrivi (+11%) e 30.059 presenze (+11,5%). Determinante è il contributo del turismo straniero, in forte crescita, che bilancia ampiamente la flessione della componente italiana.

Situazione sostanzialmente stabile a Imperia, dove gli arrivi complessivi salgono a 81.597 (+3,6%) e le presenze restano pressoché invariate a 228.094. Il capoluogo mostra un rafforzamento del turismo italiano, mentre la componente straniera registra una lieve contrazione.

Nel Golfo Dianese, Diano Marina chiude il 2025 con 174.088 arrivi, in aumento del 4,3%, ma con un calo significativo delle presenze complessive, che scendono a 834.431 (–9,2%). La flessione riguarda in particolare il mercato italiano, che perde oltre il 13% delle presenze, mentre la componente straniera mostra una sostanziale tenuta (–1,9%), confermando anche qui la riduzione della durata media dei soggiorni.

Dati positivi arrivano invece da San Bartolomeo al Mare, che registra una crescita sia degli arrivi sia delle presenze. Nel 2025 gli arrivi complessivi salgono a 83.493 (+6%), mentre le presenze raggiungono 343.590, con un incremento del 3,6%. Il risultato è trainato soprattutto dal turismo straniero, che cresce di quasi il 9% negli arrivi e di oltre il 10% nelle presenze, a fronte di un andamento più moderato ma comunque positivo del mercato italiano.

Nel complesso, il 2025 conferma una tendenza ormai strutturale per il Ponente ligure: la crescita degli arrivi è sostenuta soprattutto dalla domanda internazionale, mentre il mercato italiano continua a ridurre la permanenza media. Una dinamica che impone alle amministrazioni locali e agli operatori turistici una riflessione sulle strategie di destagionalizzazione e sulla capacità di valorizzare l’offerta per incentivare soggiorni più lunghi e di maggiore qualità.