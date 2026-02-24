Iscrizioni in forte crescita al Fermi Polo Montale: l’Istituto conferma la sua attrattività per il 2026/2027

Per l’anno scolastico 2026/2027 si registra un risultato di grande rilievo per l’Istituto FERMI POLO MONTALE di Ventimiglia e Bordighera, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco: le iscrizioni hanno segnato un incremento significativo, confermando la fiducia delle famiglie e degli studenti nel progetto formativo dell’Istituto.

Un’affluenza così ampia non rappresenta soltanto un dato numerico, ma è il segno concreto di un’offerta didattica capace di rispondere alle esigenze del territorio e alle trasformazioni del mondo del lavoro. L’Istituto continua a distinguersi per la qualità dell’insegnamento, l’attenzione all’innovazione e la cura dei percorsi personalizzati. Particolarmente richiesto l’indirizzo Ottico, che unisce solide competenze tecnico-scientifiche a un forte orientamento professionale, preparando figure altamente qualificate in un settore in costante evoluzione. Ottimi risultati anche per Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, percorso sempre più centrale alla luce della crescente domanda di professionalità nel campo socio-sanitario.

Grande interesse hanno suscitato i percorsi quadriennali: Commerciale Web Community (quadriennale) e AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing (quadriennale), formule innovative che permettono agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni, con una preparazione mirata alle competenze digitali, economiche e manageriali oggi richieste dal mercato. Conferme importanti anche per gli indirizzi Turistico, Liceo OSA – Opzione Scienze Applicate e RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing, che continuano ad attrarre un numero crescente di iscritti grazie a un’offerta formativa aggiornata, laboratori moderni e progettualità orientate all’internazionalizzazione.

La Dirigente Maria Grazia Blanco ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come l’aumento delle iscrizioni sia il frutto di un lavoro corale che coinvolge docenti, personale scolastico e famiglie. L’Istituto FERMI POLO MONTALE si conferma così un punto di riferimento educativo, capace di coniugare tradizione e innovazione, formazione culturale e preparazione professionale.

L’anno scolastico 2026/2027 si apre dunque sotto il segno della crescita e della fiducia, con prospettive che rafforzano ulteriormente il ruolo dell’Istituto nel panorama formativo locale e regionale.