Durante il Festival di Sanremo boom delle ricerche escort: +45% e annunci in crescita in tutta la provincia di Imperia

Con l’apertura della 76ª edizione del Festival di Sanremo, anche il mercato degli incontri per adulti registra una forte accelerazione. Secondo i dati diffusi da SimpleEscort, nella settimana compresa tra il 17 e il 24 febbraio le ricerche online legate al settore nella città di Sanremo sono cresciute in modo significativo. Nel dettaglio, la keyword “escort Sanremo” segna un +45%, mentre “escort trans Sanremo” registra un +27%. Un aumento definito “comprensibile” dagli analisti, vista la crescita della popolazione fluttuante nella provincia di Imperia durante il periodo del Festival. Il traffico locale sul portale è infatti salito del +20% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La ricerca, pubblicata su SimpleMedia, evidenzia anche un forte incremento dell’offerta. Nella provincia di Imperia gli annunci per incontri e servizi di accompagnamento crescono complessivamente del +30% su base annua, con picchi nelle principali località: Sanremo: +53%, Imperia: +46%, Ventimiglia: +43%, Bordighera: +37% e Taggia: +31%. Secondo il report, il 70% degli annunci attivi è pubblicato da professionisti “in trasferta”, soprattutto provenienti da Milano e dalla vicina Francia. Parallelamente, la fascia di prezzo media aumenta del 25%, complice l’elevatissima domanda e il rincaro di alloggi e servizi durante l’evento.

Non tutti, però, vivono il periodo del Festival allo stesso modo. Francesca, escort 45enne residente a Sanremo, spiega: «Preferisco lavorare in tranquillità durante l’anno. Con il Festival diventa tutto più complicato e si perde molta privacy». Di parere opposto Elena, 31 anni, che arriva da Milano e segue i grandi eventi: «Vengo a Sanremo per il Festival da quattro anni. Oggi ricevo soprattutto prenotazioni fissate settimane prima. Molti clienti cercano la cosiddetta “GFE”, un’esperienza più completa, non solo sessuale». Il report segnala infine un aumento della richiesta di accompagnatori uomini. Leonardo, gigolò 28enne di Verona, racconta: «Durante la settimana sanremese accompagno donne in carriera o ospiti straniere tra cene ed eventi legati al Teatro Ariston. È un lavoro di immagine e psicologia, molto lontano dai cliché».

Secondo SimpleEscort, il periodo del Festival conferma alcuni trend strutturali: domanda in forte crescita, trainata dai visitatori dell’evento, offerta sempre più “mobile”, con professionisti che seguono i grandi appuntamenti, prezzi più alti, legati a domanda e costi logistici e maggiore diversificazione della clientela, non più solo maschile. La 'febbre' da Festival, dunque, non si riflette solo sui palchi e negli hotel, ma anche su un settore che, durante la settimana sanremese, cambia volto e dimensioni.