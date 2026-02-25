 / Eventi

76° Festival di Sanremo: 9 milioni di ascoltatori per la prima puntata, in calo rispetto al 2025

Share del 58% secondo i dati di Auditel

Foto Duilio Rizzo

Non prende il volo la prima puntata del Festival di Sanremo 2026. Sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58 per cento, i telespettatori – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel. 

9 milioni e 300 mila erano collegati con televisione, mentre 300 con mila piccoli schermi. 

"C'erano 18 milioni di individui collegati al televisore - spiegano da Auditel -. Due milioni in meno rispetto al 2025 quando erano stati 16 milioni".

Un calo di 3 milioni di spettatori rispetto ai 12 milioni 600 mila del 2025 quando lo share della prima puntata è stato del 65.3 per cento. 

ch. ga.

