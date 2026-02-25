“La prevenzione si fa sentire a Sanremo”: professionisti a confronto

Il ministro Orazio Schillaci in collegamento apre il talk show “La prevenzione si fa sentire a Sanremo”, in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, a Casa Sanremo, organizzato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, in collaborazione con la Rai.



"Grazie a Carlo Conti - esordisce Schillaci - ambasciatore della Salute che si è prestato al video promozionale sulla prevenzione della salute. I dati relativi agli screening sono in aumento e confortanti, ma stiamo lavorando per ampliare la platea ad ulteriori controlli.

Dobbiamo diventare tutti promotori di salute e migliorare ancora sulle diagnosi precoci. Occorre superare alcune differenze tra regioni e regioni su cui il Ministero si impegna contando sullaiuto della Rai per la comunicazione.

L'Italia è una nazione con gran numero di anziani, posizionandosi seconda dopo il Giappone con il maggior popolazione longeva.

Aumentando aspettative di vita dobbiamo puntare sulla prevenzione".

La finalità dell'appuntamento si trova nel far conoscere gli screening oncologici e controlli gratuiti e promuovere la prevenzione, come nel caso della stessa musica, protagonista in questi giorni a Sanremo per la 76esima edizione del festival. Il confronto è un’occasione per rilanciare il ruolo della prevenzione come pilastro delle politiche sanitarie pubbliche e della comunicazione istituzionale come leva essenziale per promuovere comportamenti consapevoli per la tutela della salute.

Numerosi i contributi video, in videocollegamento è anche intervenuto il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria presso la Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini e il direttore generale della Comunicazione della RAI, Fabrizio Casinelli.





Carolyn Smith testimonial diretta interviene sul ruolo cruciale dell'informazione. "La parte divulgativa è molto importante - sostiene -, ancora di più se fatta da persone esposte in televisione come me. Prevenire è meglio che curare".





Tra gli ospiti anche il noto volto Rai Gianni Ippoliti che collabora sul tema delle dipendenze, alimentari, comportamentali e digitali in forte crescita in questo ultimo periodo.



L'assessore alla Sanità della Liguria Massimo Niccolò impossibilitato a presenziare ha delegato il collega Lombardi che ha ricordato l'impegno della regione per esempio con uno spazio dedicato propeio a Casa Sanremo "Cantiamo con la laringe".





I professionisti in studio riportano come "l'indagine primaria è la mammografia che ha subìto l'evoluzione più significativa, passando da analogica a digitale dove la risoluzione è aumentata dando possibilità di analisi dati e mammografia tridimensionale strato per strato sotto la lente la ghiandola mammaria. Si vedono meglio le lesioni sospette e il seno denso.

Altre due novità sono l'uso dell'intelligenza artificiale nello screening mammografico, consentendo un'indagine ottimizzata che evita falsi negativi. Un ulteriore supporto dei clinici.

A questa si aggiunge la mammografia con mezzo di contrasto in diagnosi di estensione per vedere quanto il tumore è esteso.

Tecnologia adeguata, ma deve essere inserita in percorso organizzato di prevenzione. Devono però essere inseriti nei centri di senologia per dare opportunità di guarigione maggiore".



La prevenzione però parte innanzitutto da quella primaria ovvero nell'adozione dei corretti di stile di vita (dieta alimentare equilibrata e varia, sport o attività fisica). Al riguardo il ministro Schillaci evidenzia come "l'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica, può essere curata anche con terapie intensive, ma che è possibile prevenire. Questo significherebbe risparmiare risorse ridestinabili a malattie più grave".



Il nesso con il Festival si trova nella musica come strumento per superare le dipendenze.



La direttrice del SerD dell'Asl 3 di Genova, responsabile del reparto di Salute mentale Ina Maria Hinnenthal nel suo intervento lo spiega meglio: "L'ascolto della musica crea le stesse molecole che si trovano nelle dipendenze legate al senso di gratificazione".