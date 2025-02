Il sanremese Luca Vivaldi è stato eletto il miglior tournament director del mondo di poker

Il miglior tournament director del mondo di poker è il sanremese Luca Vivaldi. Le ‘Triton Poker Series’ strappano un premio grazie al professionista che era tra i candidati insieme all’altro rappresentante di casa nostra, Federico Brunato, del King’s Resort di Rozvadov.

La cerimonia finale si è svolta sabato scorso al ‘PokerGO Studio’ di Las Vegas. “Io stavo lavorando per l’evento di Jeju in Corea del Sud – ha detto Luca Vivaldi a Gioco News - e non sono andato a Las Vegas. Sapevo la scaletta delle premiazioni quando ci sarebbe stata la mia categoria, ma PokerGO aveva messo un delay nella trasmissione per cui chi era alla cerimonia mi ha scritto congratulandosi con me e mi hanno spoilerato. Ovviamente sono felicissimo ed è un risultato pazzesco che premia un lavoro nel settore di almeno 20 anni. E il grazie va alla mia squadra, floorman, dealer e addetti ai lavori delle Triton Poker Series perché io sono il frontman ma si vince grazie alla squadra”.

Luca Vivaldi era stato da tempo segnalato tra i personaggi più influenti del poker italiano a livello nazionale e internazionale già dal 2019.