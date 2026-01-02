Sanremo, al via la gara per la riqualificazione del parco di Villa Mercede

Parte ufficialmente la procedura di gara per la riqualificazione e il recupero del parco cittadino di Villa Mercede, uno degli spazi verdi più significativi della città. Con una determinazione dirigenziale approvata il 30 dicembre 2025, il Comune di Sanremo ha dato il via all’iter per l’affidamento dei lavori, approvando tutta la documentazione necessaria. L’intervento, dal valore complessivo di 288.545,04 euro oltre IVA, rientra tra le opere sotto soglia comunitaria e punta a restituire decoro, sicurezza e funzionalità al parco, migliorandone la fruibilità per cittadini e visitatori. Il progetto esecutivo, già approvato dal Settore Lavori Pubblici, prevede lavori soggetti a ribasso per circa 281 mila euro, a cui si aggiungono 7.357 euro per oneri di sicurezza non ribassabili.

La gara sarà svolta tramite procedura aperta, utilizzando la piattaforma digitale certificata “Appalti & Contratti” di Maggioli, in linea con le nuove norme sulla digitalizzazione degli appalti pubblici. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, con applicazione dell’inversione procedimentale e dell’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque. È previsto inoltre un sopralluogo obbligatorio per le imprese interessate, ritenuto necessario per valutare correttamente le condizioni dell’area e l’entità degli interventi da eseguire. Il termine per la presentazione delle offerte sarà fissato tra i 15 e i 20 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il Comune di Sanremo, recentemente riconfermato come stazione appaltante qualificata senza limiti di importo, potrà gestire in autonomia l’intera procedura fino all’aggiudicazione dei lavori. La durata massima del procedimento è stimata in cinque mesi, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa. Una volta conclusa la gara, l’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con un successivo provvedimento dirigenziale. Nel frattempo, il progetto di Villa Mercede si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per il tempo libero e la socialità nel tessuto urbano sanremese. La consegna dei lavori, come noto, dovrà avvenire entro il 16 giugno prossimo.