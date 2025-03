Sanremoinfiore 2025, viabilità rivoluzionata: vietata la sosta in centro, trovata una nuova soluzione per i bus Rt

In vista della manifestazione Sanremoinfiore 2025, il Comune di Sanremo ha disposto alcune modifiche alla viabilità per garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la sosta in sicurezza dei bus di linea.

A partire dalle 14 di giovedì prossimo e fino alle 12 di domenica 16 marzo, saranno in vigore divieti di sosta e di circolazione in alcune vie del centro cittadino. In particolare, in via Manzoni , nel tratto tra via Roma e l'ingresso del parcheggio interrato, sarà vietata la sosta con rimozione forzata. In via Asquasciati, tra l'uscita del parcheggio interrato e via Roma, sarà imposto sia il divieto di circolazione che di sosta. La stessa via Roma, nel tratto davanti ai giardini Medaglie d'Oro, sarà soggetta alle medesime restrizioni.

Le modifiche alla viabilità si sono rese necessarie per adattarsi alle esigenze logistiche dell'evento. Come ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio , quest'anno si è dovuto adottare una soluzione diversa per la sosta dei pullman Rt, a causa dell'impossibilità di utilizzare corso Orazio Raimondo per via delle fioriere presenti. “Purtroppo la città di Sanremo ha un problema noto con gli spazi, che non sono molti. Quest'anno abbiamo dovuto intraprendere una soluzione diversa, in quanto non potevamo utilizzare corso Orazio Raimondo per la sosta dei pullman Rt e quindi abbiamo recuperato questi nuovi spazi”, ha dichiarato.

I provvedimenti rimarranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione e saranno segnalati con apposita cartellonistica. La Polizia Municipale sarà incaricata di garantire il rispetto dell'ordinanza e di gestire la circolazione nelle aree interessate. Le modifiche alla viabilità sono fondamentali per permettere lo svolgimento in sicurezza di Sanremoinfiore, uno degli eventi più attesi dell'anno, che attirerà in città migliaia di visitatori e turisti.