Notte di pioggia sulla nostra provincia: picco massimo ad Apricale mentre ha nevicato solo sulle piste del basso Piemonte

In attesa delle schiarite, previste per la mattinata, è stata una notte piovosa quella appena trascorsa sulla nostra provincia. Con le temperature tutte al di sopra dello zero, non si sono registrate nevicate se non sulle cime più alte (sopra i 2.000 metri).

Le precipitazioni di stanotte hanno garantito un buon approvvigionamento idrico e, fortunatamente, non hanno provocato danni. La punta massima si è registrata ad Apricale con 65 millimetri caduti, seguita da: Montalto 55, Bajardo e Triora 53, Airole 52, Verdeggia 40, Ceriana 47, Dolcedo e Borgomaro 46, Cipressa 40, Carpasio 38, Pigna 37, Rocchetta Nervina, Castelvittorio e Pieve di Teco 36, Imperia e Seborga 34, Dolceacqua e Pontedassio 32, Sanremo 30, Colle di Nava 25 e Ventimiglia 23.

Temperature, come detto, sopra lo zero anche nei valori minimi. La più bassa ai 1.800 metri di Poggio Fearza, sul territorio comunale di Montegrosso Pian Latte e a Colle di Nava, dove si sono registrati 0,2 gradi. A seguire troviamo Pornassio con 5 e poco più a Verdeggia, Bajardo, Triora e Pieve di Teco. Le minime più alte sulla costa: a Ventimiglia ed Imperia 10,1 mentre a Sanremo 10,8. Il tutto in attesa della cosiddetta ‘sciabolata artica’ che, nei prossimi giorni dovrebbe far calare vistosamente la colonnina di mercurio.

Qualche grado in meno, invece, sulle montagne del basso Piemonte, dove si sono registrati circa 20 centimetri di neve tra Limone Piemonte, Prato Nevoso ed Artesina. Dopo le precipitazioni delle ultime ore, per i prossimi giorni sono previste ampie schiarite su tutta la provincia con l’abbassamento delle temperature dal prossimo fine settimana.