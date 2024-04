Elezioni Sanremo, sondaggio di Demetra: Alessandro Mager in vantaggio al primo turno e al ballottaggio

Superata la soglia del “meno due mesi” alle elezioni (8 e 9 giugno) che daranno un nuovo sindaco a Sanremo dopo i 10 anni di amministrazione Biancheri, i sondaggi iniziano a recitare un ruolo di rilievo nel dibattito pubblico e nelle dinamiche di campagna elettorale.

L’ultimo è stato realizzato da Demetra nei primi giorni di aprile su un campione (stratificato per quote secondo rappresentatività ISTAT per genere, età, professione) di 992 residenti maggiorenni nel Comune di Sanremo (53% donne, 47% uomini).

L’orientamento politico della città si conferma di centrodestra con il 43%, mentre gli elettori di sinistra sono al 23%. Seguono le liste civiche al 15%, il MoVimento 5 Stelle al 4%. Il 6% ha detto di votare per altro, mentre il 9% non ha scelto nessuna delle opzioni proposte.

Spazio, poi, alla scelta del singolo candidato e qui Alessandro Mager (liste civiche) con il suo 34% è al primo posto, seguito da Gianni Rolando (centrodestra) al 33% e Fulvio Fellegara (centrosinistra) al 23%. Dopo i tre principali contendenti si piazzano Roberto Rizzo (M5S) al 5%, Erica Martini (Indipendenza!) al 3%, Luca De Pasquale (Uniti per il bene comune) all’1% e Roberto Danieli (Sanremo 2024) all’1%. Gli indecisi sono al 19%.

Anche gli scenari del ballottaggio vedono Alessandro Mager favorito numero uno. In caso di ‘spareggio’ con Gianni Rolando, il candidato delle liste civiche sarebbe al 46% contro il 36% del suo contendente di centrodestra. Gli indecisi sono al 18%.

Mager strafavorito anche in caso di ballottaggio con il candidato del centrosinistra Fulvio Fellegara: 48% a 33%. Gli indecisi, in questo caso, sono al 19%.

Infine lo scenario del possibile ballottaggio tra Gianni Rolando e Fulvio Fellegara vedrebbe il primo in vantaggio 45% a 37% con gli indecisi al 18%.

L’errore medio atteso nel 95% dei casi dichiarato dalla stessa Demetra è di +/-2,9%.

In allegato il sondaggio di Demetra