Sanremo: pista ciclabile ad Amaie Energia per i prossimi 18 anni, approvata la convenzione

A quasi tre anni dall’affidamento del tratto sanremese di pista ciclabile ad Amaie Energia, il Comune di Sanremo formalizza la concessione del bene alla sua società partecipata mettendo nero su bianco la convenzione che lega i due enti. La decisione di affidare la pista ad Amaie Energia venne votata favorevolmente dal consiglio comunale matuziano il 5 settembre del 2019. A fine aprile la giunta matuziana ha approvato il documento che, di fatto, regola i rapporti con Amaie Energia in relazione alla ciclopedonale. L’approvazione del documento è figlia dell’ok arrivato il 27 aprile da parte del consulente incaricato che ha preso visione dei documenti.



“Il piano predisposto evidenzia una condizione di equilibrio economico in funzione del contributo riconosciuto dal Comune di Sanremo alla luce, altresì, degli obblighi di manutenzione e di investimento che sono posti a carico del concessionario - si legge nella delibera di giunta - il piano predisposto evidenzia una condizione di equilibrio finanziario anche in funzione dell’aumento di capitale di € 1.500.000 effettuato dal Comune di Sanremo per assicurare alla società la necessaria provvista; l’andamento dei ricavi è crescente fino al 2026 e stabile successivamente fino all’esercizio 2040, mentre l’andamento dei costi è costante per tutto il periodo della concessione, senza considerare possibili dinamiche inflattive; le aliquote fiscali sono correttamente computate mediante la considerazione tanto dell’Ires (24%) quanto dell’Irap (3,90%), tenuto conto degli attuali livelli di imposizione; le stime operate delle grandezze discendono dalla considerazione dei diversi profili rilevanti che incidono sulla loro determinazione, tenendo conto dei percorsi che si intendono progressivamente implementare e delle soluzioni gestionali che si ritiene di adottare; gli investimenti previsti sono correttamente imputati in termini finanziari e altrettanto correttamente rappresentati nell’ambito della determinazione delle quote di ammortamento a livello economico; il margine netto ipotizzato consente di riassorbire contenute e limitate evoluzioni nell’andamento economico, tanto relative ai ricavi quanto relative ai costi ed agli oneri, come emerge da alcuni stress test effettuati (ipotizzando di ridurre del 5% il margine complessivo globale risulta positivo; ipotizzando di ridurre del 10% il margine complessivo globale risulta negativo; ipotizzando di maggiorare i costi del 5% il margine complessivo globale risulta positivo; ipotizzando di maggiorare i costi del 10% il margine complessivo globale risulta positivo)”.



La convenzione, quindi, mette nero su bianco i rapporti tra Comune e Amaie Energia nella gestione della pista ciclabile affidata alla società partecipata per i prossimi 18 anni.

Si legge sul documento: “Amaie Energia si impegna ad eseguire gli interventi tesi ad eliminare le cause di degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori, impianti e nelle sue pertinenze, al fine di conservare la piena fruibilità e l’itinerario ciclopedonale e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell’impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua funzionalità e la sua destinazione d'uso che, a titolo esemplificativo, si elencano come segue: spazzamento e pulizia del sedime e piazzole della pista ciclopedonale e smaltimento rifiuti, servizio; manutenzione del sistema di smaltimento e raccolta acque meteoriche; manutenzione e pulizia arredo urbano quali porta biciclette, cestini, sedute, fontanelle et cetera; manutenzione degli impianti di riscossione dei ticket dagli utenti del parcheggio nonché attivazione definitiva degli impianti fotovoltaici; manutenzione dell'impianto idrico e di irrigazione e fornitura idrica; manutenzione della sede stradale della pista, delle ringhiere e parapetti e di tutti gli spazi accessori; manutenzione gallerie e delle opere d'arte; manutenzione del verde orizzontale, delle piante e delle alberature; manutenzione impianto di pubblica illuminazione e S.O.S.; fornitura dell'energia elettrica; gestione dei rapporti giuridici con Soggetti Terzi già costituiti o costituendi ai sensi del successivo articolo 4”.



E poi: “Nell’ambito della concessione, Amaie Energia avrà la titolarità esclusiva di gestire l'utilizzo della pista da parte di terzi ai fini di eventi sportivi, manitestazioni etc., ferme restando le competenze esclusive in materia di polizia Amministrativa in capo al Comune di Sanremo. È sempre fatta salva, per il Comune di Sanremo, la raccolta previa concertazione con Amaie, di disporre l'utilizzo temporaneo a terzi della pista per le medesime finalità. Il Comune di Sanremo concede altresì il diritto, aggiuntivo e accessorio strettamente connesso alla concessione del bene di che trattasi, di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale della pista autorizzando sin d'ora anche l'utilizzo di “brand” connessi alla pista ciclopedonale da concordare con il Comune di Sanremo a tale scopo, con ampia facoltà di gestire tutti i rapporti economici, patrimoniali e contrattuali scaturenti dallo stesso, ai fini della promozione generale della ciclopista e di assicurare benefici economici da destinare all' equilibrio gestionale della pista stessa. Il Comune di Sanremo si riserva in ogni caso il proprio diritto di valutare ed istruire eventuali interventi di partenariato pubblico-privato sulla pista ciclopedonale di sua proprietà, ovvero valutare analoghe proposte formulate dalla società. Tali modifiche non potranno comunque incidere sull'equilibrio economico finanziario della gestione e pertanto qualora limitassero o interferissero sul potere di disposizione qui concesso ad Amaie Energia e sulle conseguenti aspettative di carattere economico, comporteranno una riparametrazione del prezzo come di seguito fissato, in contradditorio tra le parti. La concessione avrà durata di anni 18, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, durante i quali la società sarà tenuta ad ottimizzare la funzionalità dell'impianto conservando la libera fruibilità del tratto di pista oggetto di concessione in uno con l’intero itinerario ciclopedonale. È facoltà delle parti, in ogni caso, prima della scadenza, stabilire d’intesa proroghe di qualsiasi durata, qualora ammissibili secondo la normativa vigente. Al termine della concessione dovranno essere rimborsati al concessionario gli esborsi e/o investimenti sostenuti per la manutenzione straordinaria della pista e/o delle aree accessorie alla stessa di cui alla presente concessione a fronte di una valutazione ex post che accerti se l'intero ammortamento abbia trovato o meno capienza nel margine lordo di gestione maturato sino a tale scadenza. Il concedente, sulla base di adeguata motivazione, potrà esercitare recesso unilaterale prima della scadenza dei primi 9 anni, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi tramite pec o altro mezzo equipollente che garantisca l'avvenuta ricezione del recesso medesimo. Ricevuta la comunicazione di recesso, il concessionario comunicherà a sua volta al concedente il quantum di rimborso dovuto in base al comma precedente rispetto agli investimenti eseguiti ovvero di cui sia stata assunta l’obbligazione. Amaie Energia dovrà, con periodicità almeno annuale, relazionare in ordine alle attività svolte per la gestione degli immobili in oggetto riferendo in particolare: le attività e iniziative intraprese e da intraprendere per la valorizzazione della pista anche quale elemento di richiamo turistico; le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate; il rispetto degli obblighi previsti al fine di garantire al Comune di Sanremo l'esercizio del controllo analogo, fornendo all'uopo ogni possibile informazione sia sotto il profilo economico che gestionale ogni altro aspetto che possa interessare il Comune. Il Comune quale proprietario dei beni e concedente, potrà sempre accedere alla documentazione in possesso di Amaie Energia che attenga ai compiti da svolgere in esecuzione della presente convenzione oltre i diritti di ispezione e di acquisizione riconosciuti dalla legge come socio. Il concessionario s'impegna a fornire report inerenti l'attività di gestione relativamente al beni immobili oggetto dell'affidamento nonché le informazioni richieste. Il Comune di Sanremo, potrà, per sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse, revocare in tutto o in parte la presente concessione. La revoca totale comporterà in ogni caso l'obbligo in capo al Comune di Sanremo di provvedere alla liquidazione a favore di Amale Energia di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in suo danno, che non potranno essere inferiori a quanto previsto dall'art. 3 comma 4, nonché degli indennizzi che Amaie Energia e Servizi Srl dovesse eventualmente riconoscere a terzi aventi causa per la medesima ragione. Tale indennizzo verra quantificato da Amaie Energia e Servizi e valutato dal Comune di Sanremo. Il provvedimento di revoca totale comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli eventuali atti aggiuntivi”.