Festival di Sanremo, i Carabinieri tornano in Piazza Colombo con lo stand dedicato a legalità e prevenzione

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, anche quest’anno, a partire da oggi e per tuttala settimana del Festival, sarà presente con un proprio spazio espositivo in Piazza Colombo a Sanremo.



La manifestazione canora rappresenta infatti per l’Arma un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini su alcune tematiche sempre attuali quali le truffe agli anziani ed alle fasce cosiddette deboli, il bullismo e, più in generale, per promuovere la cultura della legalità. Tutti i visitatori potranno inoltre ricevere informazioni sulle peculiarità dell’Istituzione, sulla storia, sull’arruolamento, sulla formazione e sulle principali attività che i Carabinieri svolgono quotidianamente per la collettività. Nello stand saranno esposti alcuni mezzi in dotazione ai reparti territoriali e giornalmente utilizzati nei servizi d’istituto ma anche alcuni veicoli d’epoca che sono entrati a far parte ormai della storia dell’Arma.



Accanto ai Carabinieri del Comando Provinciale ci saranno, come sempre, i colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali che avranno modo di illustrare le attività di propria competenza afferenti alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia delle specie animali a rischio di estinzione; nel corso settimana, sempre al fine di far conoscere le peculiari e specifiche competenze di ciascuna specialità dell’Arma, si alterneranno anche i colleghi del Nucleo Operativo ed Ecologico, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, del Tutela Patrimonio Culturale nonché del Centro Subacquei.