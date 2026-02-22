Sanremo, lo sfogo del Radio Taxi “Scarsa collaborazione nella fermata dei pullman, così non riusciamo a lavorare” (Foto)

Tensione a poche ore dal della settimana del Festival di Sanremo tra Radio Taxi Sanremo e Riviera Trasporti. A sollevare la questione è la presidente Roberta Ascheri, che parla di una collaborazione difficile nella gestione degli spazi in centro città, in particolare tra piazza Colombo e via Asquasciati.

“Io capisco che è un periodo intenso per tutti, però il lavoro degli altri va rispettato”, afferma Ascheri. “A noi ci hanno posizionato lì, in via Asquasciati. Non vorrei litigare, ma questo è il nostro lavoro”.

Secondo quanto riferito dalla presidente, ai taxi sarebbe stata lasciata “la stradina che costeggia la zona della cassa a pagamento, fronte fermata dei pullman in piazza Colombo”. Su via Asquasciati sarebbero disponibili tre posti, ma la situazione risulterebbe spesso complicata: “È chiaro che se ci sono i van degli artisti, la polizia o il 118 non abbiamo posto e quindi dobbiamo utilizzare, magari temporaneamente, lo spazio riservato alla fermata dei pullman”.

La criticità principale, spiega Ascheri, riguarda l’impossibilità di utilizzare stabilmente lo spazio riservato in piazza: “Tra una cosa e l’altra non riusciamo a mettere i mezzi in piazza, dove ci sono le corriere e dove abbiamo un nostro spazio riservato”. Un disagio che la presidente fatica anche a definire: “Non so come spiegare il tutto, siamo dispiaciuti. Se non ci aiutiamo tra noi…”.

Nelle ultime ore Taxi Radio Sanremo avrebbe provato a contattare Riviera Trasporti per trovare una soluzione, ma senza esito immediato: “Abbiamo provato a chiamare Rt, il problema è che è domenica”. La questione, però, non si fermerà qui. “Domani faremo raccomandata da Confartigianato verso Riviera Trasporti, per cercare di collaborare”, annuncia Ascheri.

L’obiettivo, precisa, non è creare conflitti ma ottenere una gestione condivisa degli spazi: “Se una corriera deve uscire, noi ci spostiamo, non blocchiamo il passaggio. Non capisco perché non ci viene lasciato dello spazio. Sono amareggiata”.